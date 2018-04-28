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14:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге строители нашли самолет времен ВОВ

В Северной столице при рытье котлована на западе Васильевского острова в районе выставочного комплекса Ленэкспо нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Как отметили в ЗВО, строители сначала обнаружили фрагменты фюзеляжа. А потом выяснилось, что весь самолет целиком ушел в землю. На место пригласили военных отдельного поискового батальона ЗВО, которые займутся очисткой корпуса и обезвреживанием потенциально опасных боеприпасов, если таковые имеются, а также выяснят, что это за самолет и как сложилась судьба его экипажа.

По предварительной версии самолет был в составе Балтийского флота и оборонял Ленинград во время блокады. Поскольку машина неплохо сохранилась, после обследования ее решено отреставрировать.

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