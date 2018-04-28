В Петербурге строители нашли самолет времен ВОВ

Как отметили в ЗВО, строители сначала обнаружили фрагменты фюзеляжа. А потом выяснилось, что весь самолет целиком ушел в землю. На место пригласили военных отдельного поискового батальона ЗВО, которые займутся очисткой корпуса и обезвреживанием потенциально опасных боеприпасов, если таковые имеются, а также выяснят, что это за самолет и как сложилась судьба его экипажа.