В Петербурге строители нашли самолет времен ВОВ
В Северной столице при рытье котлована на западе Васильевского острова в районе выставочного комплекса Ленэкспо нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает
В Северной столице при рытье котлована на западе Васильевского острова в районе выставочного комплекса Ленэкспо нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает
Как отметили в ЗВО, строители сначала обнаружили фрагменты фюзеляжа. А потом выяснилось, что весь самолет целиком ушел в землю. На место пригласили военных отдельного поискового батальона ЗВО, которые займутся очисткой корпуса и обезвреживанием потенциально опасных боеприпасов, если таковые имеются, а также выяснят, что это за самолет и как сложилась судьба его экипажа.
По предварительной версии самолет был в составе Балтийского флота и оборонял Ленинград во время блокады. Поскольку машина неплохо сохранилась, после обследования ее решено отреставрировать.