Проверка слуха. В Челябинске ветеранов привезли к Вечному Огню на катафалке
Организаторы Вахты Памяти объяснили, откуда взялся этот микроавтобус.
Организаторы Вахты Памяти объяснили, откуда взялся этот микроавтобус.
В интернете появилось фото. Центр Челябинска. Строгие силуэты высоких елей Аллеи Славы у Вечного Огня. Пожилые люди у микроавтобуса с надписью черным цветом «Долг».
Под фото поясняется, что ветеранов к Вечному Огню привезли на автобусе одноименной ритуальной фирмы.
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— Это замечательное начинание общественного объединения «Люди долга». Дань памяти героям войны отдают ветераны, тыловики, школьники, студенты, общественники. И кому пришло в голову связывать акцию с похоронами? Что за страсть марать грязью самое святое? Как пальцы поворачиваются писать, то ветеранов привезли к Вечному Огню на машинах ритуальной службы?
Оказалось, что учредители организации «Люди долга» и фирмы ритуальных услуг «Долг» — одна фирма. Ветеранов везли на их машине — обычный белый микроавтобус с надписью «Долг».