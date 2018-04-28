Проверка слуха. В Челябинске ветеранов привезли к Вечному Огню на катафалке

Источник: Телеграм-канал "Кутикулы"

В интернете появилось фото. Центр Челябинска. Строгие силуэты высоких елей Аллеи Славы у Вечного Огня. Пожилые люди у микроавтобуса с надписью черным цветом «Долг».

Под фото поясняется, что ветеранов к Вечному Огню привезли на автобусе одноименной ритуальной фирмы.

В пресс-службе администрации Челябинска «Комсомольская правда» — Челябинск пояснили, что в городе проходит акция «Маршрут памяти»:

— Это замечательное начинание общественного объединения «Люди долга». Дань памяти героям войны отдают ветераны, тыловики, школьники, студенты, общественники. И кому пришло в голову связывать акцию с похоронами? Что за страсть марать грязью самое святое? Как пальцы поворачиваются писать, то ветеранов привезли к Вечному Огню на машинах ритуальной службы?