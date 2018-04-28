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15:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже умер брат Раисы Горбачёвой

По предварительным данным, похороны писателя Евгения Титаренко пройдут 3 мая.

В Воронежской областной больнице скончался 82-летний писатель Евгений Титаренко, брат Раисы Горбачёвой. Информацию о его смерти корреспондентам «Вести-Воронеж» подтвердили сразу два источника. По некоторым данным, незадолго до смерти Евгения Титаренко перевели из психиатрического стационара в Орловке, где он в связи с болезнью содержался многие годы, в областную больницу. По сведениям «Вести-Воронеж», похороны писателя назначены на 3 мая.

Судьба Евгения Титаренко, родного брата жены первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва, сложилась трагично. Титаренко переехал в Воронеж в 1964 году. Через несколько лет начал пить, с 1973 года писателя положили в Орловку, где он и пробыл до госпитализации в областную больницу, в 1993-м суд признал его недееспособным. Детский писатель оказался в областной клинической психиатрической больнице в Орловке, медики поставили диагноз — органическое поражение головного мозга, болезнь Альцгеймера.

Сначала писателя держали в хороших условиях — он находился в отдельной палате со всеми удобствами. Тогда товарищи посещали его, но вскоре это делать запретили, а потом и вовсе Титаренко перевели в общую палату. Родная сестра Раиса Горбачёва, ни тем более её муж, в Орловке не были ни разу.

Поскольку родственники опеку над ним не оформили, в качестве опекуна выступает диспансер в лице главврача. Дважды в год Титаренко проходил обследование, результаты которого не позволяли выписать его домой.

Всё это время велись разговоры о том, что Титаренко содержат в больнице незаконно. Однако в 2014 году сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что это не так. Жена и дочь писателя всё это время жили в Москве. Завотделением больницы рассказывала сотрудникам прокуратуры, что из родственников судьбой писателя иногда интересовалась сестра Людмила, которая звонила поздравить с днём рождения, но Титаренко отказывался с ней разговаривать.

Была квартира на улице Хользунова. Ежемесячно из пенсии писателя оплачивались коммунальные платежи за неё. Работники диспансера по необходимости ездили туда для проверки состояния и предотвращения утечки воды и газа.

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