Власти рассказали, какие улицы Воронежа начнут ремонтировать в мае

переулок Бабушкина — с 1.05 по 24.05

улица Брусилова (Ленинский проспект — улица Димитрова) — с 1.05 по 3.06

улица Одесская (улица Броневая — улица Херсонская) — с 1.05 по 20.05

улица Шендрикова — с 1.05 по 20.05

проспект Дачный — с 7.05 по 3.06

улица Варейкиса — с 9.05 по 7.06

улица Херсонская (улица Орловская — улица Аксакова) — с 10.05 по 27.05

улица Якира — с 10.05 по 27.05

улица Электросигнальная — с 10.05 по 14.06

переулок Спокойный — с 12.05 по 1.06

улица Бахметьева — с 15.05 по 31.05

улица Героев Стратосферы (Ленинский проспект — улица Циолковского) — с 16.05 по 18.06

улица Путиловская — с 17.05 по 5.06

улица Костромская (от дома № 25 до улицы Небольсина) — с 19.05 по 27.06

улица Героев России (от дома № 1 до улицы 50-лет ВЛКСМ) — с 19.05 по 7.06

улица Есенина — с 19.05 по 14.06

улица Коммунаров — с 21.05 по 11.06

улица Пирогова — с 22.05 по 18.06

улица Серова — с 25.05 по 11.07

бульвар Фестивальный (улица Путиловская — переулок Любы Шевцовой) — с 26.05 по 13.06

улица Электровозная — с 27.05 по 15.06

улица Острогожская (улица Матросова — ж/д переезд, плотина водохранилища) — с 27.05 по 29.07

переулок Свердлова — с 28.05 по 17.06

улица Сакко и Ванцетти — с 31.05 по 26.06.