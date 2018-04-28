Жители Новосибирской области продолжают уезжать в мегаполис

За год в мегаполисе прибавилось почти 10 тысяч жителей. Рост численности населения наблюдается во всех относительно крупных городах региона, за исключением Исктима. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

— На 1 января 2018 года общая численность населения Новосибирской области составила 2788,8 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 9,3 тыс. человек (на 0,3%). Рост числа жителей области произошел при увеличении численности горожан на 10,6 тыс. (на 0,5%) и снижении числа сельских жителей на 1,3 тыс. (на 0,2%), — написано в последней сводке статистиков.