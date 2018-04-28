Монстрацию в Омске так и не согласовали, но она все равно состоится
Участники вольются в муниципальный праздник, который мэрия устраивает на улице Чокана Валиханова.
Участники вольются в муниципальный праздник, который мэрия устраивает на улице Чокана Валиханова.
Организаторы девятой омской Монстрации и мэрия так и не пришли к согласию по месту проведения акции.
Напомним, в этом году впервые монстрантам не согласовали маршрут в центре города — шествию предложили переместиться в сквер Молодоженов на окраине городка Нефтяников. Аргументировали это тем, что на улице Чокана Валиханова и Иртышской набережной 1 мая запланировано другое мероприятие.
Монстранты отказались уходить на окраину и попытались оспорить решение мэрии. 24 апреля было подано письмо с просьбой выделить для акции любое время в течение дня. Вчера пришел ответ — согласован будет только сквер Молодоженов, других вариантов нет.
Тем не менее Монстрация состоится на улице Валиханова. Шествие с абсурдными плакатами просто вольется в муниципальный праздник.
— Я не буду проводить акцию ни в сквере Молодоженов, ни на Чокана Валиханова, а участники придут [на организованный администрацией праздник]. Мэрия таким образом сама организовала Монстрацию, — заявил порталу Om1.ru организатор Михаил Яковлев.
При этом нарушать закон монстранты не собираются. По словам Яковлева, мэрия еще не дала ответ о характере своего мероприятия. Если будет возможность, участники пройдут с плакатами по заявленному маршруту. Если формат будет стационарный, то они просто постоят с плакатами.
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В то же время в мэрии не возражают, чтобы монстранты присоединились к празднику. Если не будет нарушаться закон, препятствовать им не будут.
— Мы совершенно не против, чтобы люди выражали свое мнение и настроение, — отметили в администрации.