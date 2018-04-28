Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:46 (мск), источник: Om1.ru

Монстрацию в Омске так и не согласовали, но она все равно состоится

Участники вольются в муниципальный праздник, который мэрия устраивает на улице Чокана Валиханова.

Организаторы девятой омской Монстрации и мэрия так и не пришли к согласию по месту проведения акции.

Напомним, в этом году впервые монстрантам не согласовали маршрут в центре города — шествию предложили переместиться в сквер Молодоженов на окраине городка Нефтяников. Аргументировали это тем, что на улице Чокана Валиханова и Иртышской набережной 1 мая запланировано другое мероприятие.

Читайте также
Мэрия пытается вытеснить первомайскую Монстрацию на окраину Омска

Монстранты отказались уходить на окраину и попытались оспорить решение мэрии. 24 апреля было подано письмо с просьбой выделить для акции любое время в течение дня. Вчера пришел ответ — согласован будет только сквер Молодоженов, других вариантов нет.

Тем не менее Монстрация состоится на улице Валиханова. Шествие с абсурдными плакатами просто вольется в муниципальный праздник.

— Я не буду проводить акцию ни в сквере Молодоженов, ни на Чокана Валиханова, а участники придут [на организованный администрацией праздник]. Мэрия таким образом сама организовала Монстрацию, — заявил порталу Om1.ru организатор Михаил Яковлев.

При этом нарушать закон монстранты не собираются. По словам Яковлева, мэрия еще не дала ответ о характере своего мероприятия. Если будет возможность, участники пройдут с плакатами по заявленному маршруту. Если формат будет стационарный, то они просто постоят с плакатами.

В пресс-службе мэрии пояснили, что на улице Валиханова 1 мая с 15:00 до 20:00 будет проводиться праздник, организованный департаментом культуры. Там утверждают, что площадку депкульт «забронировал» гораздо раньше, и монстрантов об этом предупреждали. А пустить их до 15:00 нельзя якобы потому, что там будет проходить подготовка к мероприятию.

В то же время в мэрии не возражают, чтобы монстранты присоединились к празднику. Если не будет нарушаться закон, препятствовать им не будут.

— Мы совершенно не против, чтобы люди выражали свое мнение и настроение, — отметили в администрации.

Все новости региона
 График работы омских поликлиник в праздничные дни
Омские трамваи будут ходить почти до полуночи
Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь