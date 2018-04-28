Монстрацию в Омске так и не согласовали, но она все равно состоится

Организаторы девятой омской Монстрации и мэрия так и не пришли к согласию по месту проведения акции.

Напомним, в этом году впервые монстрантам не согласовали маршрут в центре города — шествию предложили переместиться в сквер Молодоженов на окраине городка Нефтяников. Аргументировали это тем, что на улице Чокана Валиханова и Иртышской набережной 1 мая запланировано другое мероприятие.

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Монстранты отказались уходить на окраину и попытались оспорить решение мэрии. 24 апреля было подано письмо с просьбой выделить для акции любое время в течение дня. Вчера пришел ответ — согласован будет только сквер Молодоженов, других вариантов нет.

Тем не менее Монстрация состоится на улице Валиханова. Шествие с абсурдными плакатами просто вольется в муниципальный праздник.

— Я не буду проводить акцию ни в сквере Молодоженов, ни на Чокана Валиханова, а участники придут [на организованный администрацией праздник]. Мэрия таким образом сама организовала Монстрацию, — заявил порталу Om1.ru организатор Михаил Яковлев.

При этом нарушать закон монстранты не собираются. По словам Яковлева, мэрия еще не дала ответ о характере своего мероприятия. Если будет возможность, участники пройдут с плакатами по заявленному маршруту. Если формат будет стационарный, то они просто постоят с плакатами.

В пресс-службе мэрии пояснили, что на улице Валиханова 1 мая с 15:00 до 20:00 будет проводиться праздник, организованный департаментом культуры. Там утверждают, что площадку депкульт «забронировал» гораздо раньше, и монстрантов об этом предупреждали. А пустить их до 15:00 нельзя якобы потому, что там будет проходить подготовка к мероприятию.

В то же время в мэрии не возражают, чтобы монстранты присоединились к празднику. Если не будет нарушаться закон, препятствовать им не будут.