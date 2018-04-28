Как будут работать поликлиники в майские праздники и куда обращаться за помощью в Уфе?

Так, 28 апреля и 8 мая амбулаторная медицинская помощь жителям республики будет оказана по графику предпраздничных рабочих дней, т.е. рабочий день сокращен на один час.

30 апреля и 5 мая медики выйдут на работу по графику субботы.

В праздничные дни 1, 2 и 9 мая медицинская помощь в поликлиниках будет доступна с 08 до 16 часов с приемом вызовов врача на дом до 15 часов.

Воскресные дни 29 апреля и 6 мая — выходные.

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Также в эти дни предусмотрено оказание неотложной стоматологической помощи населению. Для стационарного лечения населения, предоставления своевременной экстренной и плановой медицинской помощи предусмотрены дополнительные койки.

Врачи будут работать по графику. Позвоните в регистратуру своей поликлиники и вызовите вашего участкового врача. Если вам требуется экстренная помощь, звоните в «скорую», врачи доставят вас в ту больницу, где вам окажут нужную помощь.

Детская поликлиника № 4: г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 263−15−97, работает до 22 ч.

Детская поликлиника г. Уфа, ул. Жукова, 18, тел. 241−27−97, работает до 21 ч.

Детская больницы № 17: г. Уфа, ул. Свободы, 29, тел. 263−56−00, работает круглосуточно.

Республиканской детская клиническая больница: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 98, тел. 229−08−50, работает круглосуточно.

Больница № 10 (офтальмологический травмпункт): г. Уфа, ул. Кольцевая, 47, тел. 243−37−70, работает круглосуточно.

Больница № 10: г. Уфа, ул. М. Горького, 47, тел. 243−25−38, работает круглосуточно;.

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней»: г. Уфа, ул. Авроры, 14, тел. 255−31−12, работает круглосуточно;.

Больница № 5: г. Уфа, ул. Цюрупы, 84, тел. 250−68−00, работает круглосуточно;.

Больница № 21: г. Уфа, ул. Лесной проезд, 3, тел. 232−54−91, работает круглосуточно.