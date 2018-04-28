В Гродно задержан похититель декоративных туй
О задержанном известно, что он является сотрудником одного местного транспортного предприятия. Противозаконные действия он совершал в темное время суток в пригородных деревнях.
О задержанном известно, что он является сотрудником одного местного транспортного предприятия. Противозаконные действия он совершал в темное время суток в пригородных деревнях.
Сотрудники правоохранительных органов в Гродно задержали молодого человека, похищавшего декоративные туи и иные предметы, сообщает УВД Гродненского облисполкома. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража».
О задержанном известно, что он является сотрудником одного местного транспортного предприятия. Противозаконные действия он совершал в темное время суток в пригородных деревнях. Так, в д. Малая Ольшанка он из дома украл гаечные ключи и удочки, похитил из автомобилей магнитолы, документы и колонки. Этим он не ограничивался и выкапывал в деревнях декоративные туи. Некоторые он выкопал и в самом Гродно.
Злоумышленник планировал продать все добытое незаконным путем и немного подзаработать. Но воплотить задумку в жизнь ему так и не удалось, так как правоохранители задержали преступника. Часть украденного уже изъята.