В Гродно задержан похититель декоративных туй

О задержанном известно, что он является сотрудником одного местного транспортного предприятия. Противозаконные действия он совершал в темное время суток в пригородных деревнях. Так, в д. Малая Ольшанка он из дома украл гаечные ключи и удочки, похитил из автомобилей магнитолы, документы и колонки. Этим он не ограничивался и выкапывал в деревнях декоративные туи. Некоторые он выкопал и в самом Гродно.