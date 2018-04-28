Данис Зарипов объяснил феномен чемпионского «Ак Барса»

По мнению Зарипова, неправильно говорить только о везении в отношении нынешнего «Ак Барса». «Еще в прошлом сезоне я видел со стороны, что команда очень неплохо действует в атаке. Говорить об обороне и смысла нет — “Ак Барс” всегда славился идеальной игрой в защите. Но все-таки в том году мы (игроки магнитогорского “Металлурга” — прим. Т-и) нашли изъяны (казанцы уступили “Магнитке” в финале конференции в сезоне-2016/2017 — прим. Т-и). Несмотря на это, я понимал, что год-два — и эта команда (“Ак Барс” — прим. Т-и) будет одной из лучших в лиге, не только в обороне, но и в атаке. Так сложилось, что перед началом сезона я перешел в “Ак Барс” и уже здесь полностью понял, что команда реально достойна победы в этом сезоне», — подчеркнул хоккеист.