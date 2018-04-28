Данис Зарипов объяснил феномен чемпионского «Ак Барса»
Лидер казанской команды подчеркнул, что главным козырем «Ак Барса» стала реализация голевых моментов.
Лидер казанской команды подчеркнул, что главным козырем «Ак Барса» стала реализация голевых моментов.
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» объяснил феномен чемпионской команды.
По мнению Зарипова, неправильно говорить только о везении в отношении нынешнего «Ак Барса». «Еще в прошлом сезоне я видел со стороны, что команда очень неплохо действует в атаке. Говорить об обороне и смысла нет — “Ак Барс” всегда славился идеальной игрой в защите. Но
Форвард считает, что команда провела хорошую работу и исключила ошибки из своей игры перед