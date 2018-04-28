Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия разместила группировки крылатых ракет по всем направлениям
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Почему британского принца назвали французским именем
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
«Дочкин папа»: Игорь Николаев позабавил соцсети фотографией с дочерью
Почему британского принца назвали французским именем
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 млн рублей за кражу воды
Названа стоимость домов на черноморских курортах
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Восстание обреченных
16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Данис Зарипов объяснил феномен чемпионского «Ак Барса»

Лидер казанской команды подчеркнул, что главным козырем «Ак Барса» стала реализация голевых моментов.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» объяснил феномен чемпионской команды.

По мнению Зарипова, неправильно говорить только о везении в отношении нынешнего «Ак Барса». «Еще в прошлом сезоне я видел со стороны, что команда очень неплохо действует в атаке. Говорить об обороне и смысла нет — “Ак Барс” всегда славился идеальной игрой в защите. Но все-таки в том году мы (игроки магнитогорского “Металлурга” — прим. Т-и) нашли изъяны (казанцы уступили “Магнитке” в финале конференции в сезоне-2016/2017 — прим. Т-и). Несмотря на это, я понимал, что год-два — и эта команда (“Ак Барс” — прим. Т-и) будет одной из лучших в лиге, не только в обороне, но и в атаке. Так сложилось, что перед началом сезона я перешел в “Ак Барс” и уже здесь полностью понял, что команда реально достойна победы в этом сезоне», — подчеркнул хоккеист.

Форвард считает, что команда провела хорошую работу и исключила ошибки из своей игры перед плей-офф. «От матча к матчу команда, ребята работали над своими ошибками. Тренер всегда рассказывал и показывал, где необходимо доработать. Регулярный чемпионат предназначен для того, чтобы подвести себя к плей-офф. Все ребята осознавали, на что надо обратить внимание. Молодцы, что изменили свою игру, убрали ошибки, поэтому плей-офф прошел для нас ровно. Несмотря на счет серий, матчи получились очень сложными, почти все игры получились равными. В нашу пользу все решили одна-две ошибки соперников и правильная реализация голевого момента с нашей стороны», — добавил Зарипов.

Все новости региона
Челнинцы вернулись с победой с соревнований по жиму штанги лежа в ЮАР
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь