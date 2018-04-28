Правильный шашлык: ростовские эпидемиологи рассказали, как не отравиться в Первомай
Санитарные врачи напомнили, почему нельзя есть пережаренное мясо и сколько можно пить.
Санитарные врачи напомнили, почему нельзя есть пережаренное мясо и сколько можно пить.
Какой Первомай без традиционного шашлыка и пикника на природе? Тем более, что до заветных выходных — рукой подать. Конечно, народ стройными рядами в ближайшие часы ринется на рынки, в магазины и супермаркеты, для того чтобы традиционный майский шашлык обязательно получился отменным. Им в помощь ростовские эпидемиологи дали несколько советов, как правильно выбирать и готовить мясо. Иначе, уверены в Управлении Роспотребнадзор по Ростовской области, велик риск получить совсем другие эмоции взамен ожидаемых.
Итак, совет первый — не экономьте время и не покупайте уже замаринованное мясо для шашлыка.
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Совет № 2. Чтобы не ошибиться с выбором мяса для приготовления шашлыка, нужно придерживаться некоторых правил.
— Очень важно, чтобы мясо было свежим, — напоминают эпидемиологи. — Чтобы это определить, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание. В частности, внешний вид мяса: на нем не должно быть слизи, крови и жидкости. У свежего охлажденного мяса поверхность слегка увлажнена и не липкая, а мясной сок прозрачный. Цвет продукта должен быть равномерным, с эдаким глянцевым блеском. У свинины он — розовый, у говядины и баранины — красный. И еще одним очень важным показателем свежести является консистенция — мясо должно быть плотным, упругим и ровным. Ну и, конечно, запах: у качественного продукта он не должен вызывать отрицательных эмоций. Если оно, что называется, с душком, отойдите в сторону: покупать такое мясо не стоит.
Ну, и наконец, выбирайте для пикника только те продукты, которые не требуют особых условий хранения. А еще помните, что для метаболизма и нормального функционирования организма жизненно важна вода. Так что обязательно возьмите с собой достаточное количество жидкости. Норма для взрослого человека — два три литра питьевой воды в день. Да, и не забудьте про влажные салфетки и чистую посуду для сервировки. Так вы убережете себя, по меньшей мере, от расстройства желудка.