Правильный шашлык: ростовские эпидемиологи рассказали, как не отравиться в Первомай

Какой Первомай без традиционного шашлыка и пикника на природе? Тем более, что до заветных выходных — рукой подать. Конечно, народ стройными рядами в ближайшие часы ринется на рынки, в магазины и супермаркеты, для того чтобы традиционный майский шашлык обязательно получился отменным. Им в помощь ростовские эпидемиологи дали несколько советов, как правильно выбирать и готовить мясо. Иначе, уверены в Управлении Роспотребнадзор по Ростовской области, велик риск получить совсем другие эмоции взамен ожидаемых.

Итак, совет первый — не экономьте время и не покупайте уже замаринованное мясо для шашлыка.

— Во-первых, невозможно определить состав маринада, — аргументируют собственное предостережение санитарные врачи. — А во-вторых, нельзя правильно оценить качество мяса. В маринад могут быть добавлены усилители вкуса, консерванты и другие пищевые добавки.

Совет № 2. Чтобы не ошибиться с выбором мяса для приготовления шашлыка, нужно придерживаться некоторых правил.

— Очень важно, чтобы мясо было свежим, — напоминают эпидемиологи. — Чтобы это определить, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание. В частности, внешний вид мяса: на нем не должно быть слизи, крови и жидкости. У свежего охлажденного мяса поверхность слегка увлажнена и не липкая, а мясной сок прозрачный. Цвет продукта должен быть равномерным, с эдаким глянцевым блеском. У свинины он — розовый, у говядины и баранины — красный. И еще одним очень важным показателем свежести является консистенция — мясо должно быть плотным, упругим и ровным. Ну и, конечно, запах: у качественного продукта он не должен вызывать отрицательных эмоций. Если оно, что называется, с душком, отойдите в сторону: покупать такое мясо не стоит.

В-третьих, особое внимание в региональном Роспотребнадзоре советуют обратить на степень готовности шашлыка. Основная опасность недожаренного мяса в том, что оно может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но оказывается и перебарщивать с жаркой не стоит: в пережаренном блюде есть риск получить большое количество вредных канцерогенных веществ.