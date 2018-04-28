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16:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Репетиции Парада Победы в Петербурге перенесут по просьбе горожан

Тренировки на Дворцовой площади пройдут поздно вечером.

Источник: Аргументы и факты

Репетиций Парада Победы в Петербурге перенесут на более позднее время. Такое решение приняло командование Западного военного округа после многочисленных просьб жителей Северной столицы.

По данным ЗВО, тренировки 30 апреля, 2 и 4 мая начнутся в 22.00. Исключением станет лишь генеральная репетиция, которая пройдет в утреннее время — в 10.00 7 мая.

Перенос трех репетиций позволит не ограничивать движение в центре Петербурга в вечернее время, когда жители города едут с работы домой.

Напомним, колонну боевой техники на параде возглавят сразу три легендарных боевых машины: ИС-3, Т-34−76 и Т-34−85.

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