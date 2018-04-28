Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:33 (мск), источник: РИА Новости

Статуя «дьявола» с Урала может быть связана с первой цивилизацией Земли

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские и немецкие археологи определили возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей «дьявола» на Земле, и выяснили, что он может быть связан с первой цивилизацией мира из Анатолии, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

«Почтенный возраст этой статуи — 11600 лет — и другие наши открытия заставляют нас говорить о том, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве. Похоже, что религия и культура появились не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого», — рассказывает Томас Тербергер (Thomas Terberger) из университета Геттингена (Германия).

Шигирский идол был найден уральскими золотоискателями на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году.

Его обломки были перевезены в этот город в последующие годы, где их изучили местные археологи, определившие, что имеют дело со статуей высотой в примерно три или даже пять метров, вырезанной из цельного куска дерева и покрытой абстрактными узорами и изображениями «демонических» рук и лиц.

Читайте также
Шигирский идол оказался не по зубам следователям

Этот истукан долгое время оставался загадкой для историков и археологов. Место, где его нашли рабочие, повторно превратилось в болото в начале 20 века, и было полностью затоплено. Это мешало определению его возраста и раскрытию культурных корней этой скульптуры. Первые попытки оценить его возраст при помощи радиоуглеродного анализа указывали на фантастически большие даты — примерно 8−9 тысяч лет, что вызвало массу критики со стороны других историков.

Для проверки этих заявления Тербергер и его коллеги, в том числе российские археологи Светлана Савченко и Михаил Жилин, начали три года назад всестороннее изучение Шигирского идола, проанализировав то, из какого дерева была изготовлена эта статуя и повторно измерив ее возраст при помощи масс-спектрометра, а также возраст других артефактов, найденных поблизости в ходе новых раскопок.

Как оказалось, истукан был выточен из цельного куска ствола молодой лиственницы, который ее авторы распилили пополам, вырезав длинную доску из его средней части. Что интересно, голова статуи находилась в той части бревна, которая была ближе к макушке дерева, а ее «ноги» — у основания ствола. Узоры на нем, по словам археологов, были вырезаны при помощи каменных и костяных рубил разных размеров, что говорит о высоком уровне развития их «авторов».

Читайте также
Древнейший идол России оказался старше Черного моря

Как считают Жилин и другие российские археологи, Шигирский идол представляет собой стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними «лесного дьявола», который постоянно строил козни и губил жизни первых обитателей Урала.

Возраст этого монумента оказался еще более почтенным, чем считали ученые — он был изготовлен около 11600 лет назад. Подобный сдвиг в датировках, как отмечают археологи, радикально поменял то, как они смотрят на Шигирский идол — он оказался ровесником самых древнейших религиозных монументов на Земле, найденных в стойбище Гёбекли-Тепе в турецкой Анатолии в 1960 годах.

Гёбекли-Тепе, а также несколько других стоянок древних людей на севере Турции, сегодня считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле.

Местные артефакты, в том числе и разукрашенные черепа и человекоподобные колонны высотой в 3−4 метра, были покрыты почти такими же узорами, как и «статуя дьявола» из России, что говорит о наличии связи между ними.

Главное различие между ними, с другой стороны, заключается в том, что жители Анатолии, как сегодня думают ученые, были фермерами, тогда как авторы Шигирского идола могли быть только охотниками-собирателями. Появление цивилизации, религии и культуры традиционно связывается с появлением сельского хозяйства, и поэтому открытие российских и немецких археологов ставит эту идею под сомнение и заставляет заново задуматься о том, как возникла цивилизация и культура.

Все новости региона
 Статуя 'дьявола' с Урала может быть связана с первой цивилизацией Земли
Следователи назвали возможную причину стрельбы в офисе в Екатеринбурге
Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь