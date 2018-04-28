Где перекроют дороги в Волгограде на майские праздники 2018
Ограничения движения в Волгограде начнутся с 29 апреля 2018 и продлятся до 10 мая.
Ограничения движения в Волгограде начнутся с 29 апреля 2018 и продлятся до 10 мая.
Волгоград готовится к длинным майским праздникам. Как всегда, горожан ждут на Волгоградский марафон, легкоатлетический пробег, первомайскую демонстрацию. А автомобилистам с 29 апреля 2018 года и все начало мая придется менять привычные маршруты
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на майских праздниках будут запрещены движение, остановка и стоянка транспорта с 20.00 29 апреля 2018 года до 17.00 30 апреля на время проведения Волгоградского марафона на дорогах:
— Наб. 62-й Армии и 0-й продольной в границах улиц Калинина и маршала Крылова,
— ул. Комсомольской от Набережной 62-й Армии до ул. Советской,
— ул. Краснознаменской от ул. Советской до Набережной62-й Армии,
— дорога на паромную переправу от пр. Ленина до Набережной 62-й Армии,
— ул. 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до ул. Советской.
Объезд — по улицам Калинина, 7-й Гвардейской, Коммунистической, проспекту Ленина.
На время демонстрации и митинга 1 мая с 7.00 до 13.00 перекроют:
— пр. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. Краснознаменской.
Объезд — по 7-й Гвардейской, Коммунистической, Краснознаменской.
— пл. Павших Борцов в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта Ленина.
На время репетиций военного парада 3 мая и 5 мая с 7.00 до 22.00, а также 7 мая с 7.00 до 15.00 перекроют пл. Павших Борцов и ул. Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта Ленина. Объезд — по пр. Ленина, ул. Краснознаменской, Коммунистической, наб. 62-й Армии.
На время легкоатлетической эстафеты с 20.00 6 мая 2018 года до 17.00 7 мая 2018 перекроют:
— Наб. 62-й Армии и нулевую продольную от Комсомольской до ул. маршала Крылова,
— дорогу на паромную переправу от пр. Ленина до наб. 62-й Армии,
— ул. 7-й Гвардейской от наб. 62-й Армии до ул. Советской.
Объезд — по улицам Комсомольской, Советской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-й Армии, пр. Ленина.
На время акции «Портрет героя» в Кировском районе Волгограда с 7.00 до 14.00 5 мая 2018 закроют движение на:
— ул. 64-й Армии (местный проезд) от ул. З. Маресевой до ул. Минина,
— ул. З. Маресевой и К. Минина от ул. 64-й Армии до ул. Кирова,
— ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Козака.
Объезд — по улицам 64-й Армии, Козака, Кирова, Никитина, Курчатова.
Объезд — по улицам Ополченской, Могилевича, Дегтярева, пр. Ленина.
На время возложения венков и цветов к Вечному огню 8 мая с 7.00 до 11.00 перекроют дорогу на Аллее Героев от пр. Ленина до ул. Мира.
Объезд — по улицам Володарского, Ленина, Краснознаменской.
Плюс к этому к Дню победы 9 мая в Волгограде перекрытие дорог будет уже глобальным не только