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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Где перекроют дороги в Волгограде на майские праздники 2018

Ограничения движения в Волгограде начнутся с 29 апреля 2018 и продлятся до 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград готовится к длинным майским праздникам. Как всегда, горожан ждут на Волгоградский марафон, легкоатлетический пробег, первомайскую демонстрацию. А автомобилистам с 29 апреля 2018 года и все начало мая придется менять привычные маршруты из-за перекрытия дорог в центре Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на майских праздниках будут запрещены движение, остановка и стоянка транспорта с 20.00 29 апреля 2018 года до 17.00 30 апреля на время проведения Волгоградского марафона на дорогах:

— Наб. 62-й Армии и 0-й продольной в границах улиц Калинина и маршала Крылова,

— ул. Комсомольской от Набережной 62-й Армии до ул. Советской,

— ул. Краснознаменской от ул. Советской до Набережной62-й Армии,

— дорога на паромную переправу от пр. Ленина до Набережной 62-й Армии,

— ул. 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до ул. Советской.

Объезд — по улицам Калинина, 7-й Гвардейской, Коммунистической, проспекту Ленина.

На время демонстрации и митинга 1 мая с 7.00 до 13.00 перекроют:

— пр. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. Краснознаменской.

Объезд — по 7-й Гвардейской, Коммунистической, Краснознаменской.

— пл. Павших Борцов в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта Ленина.

Из-за второго тестового матча на «Волгоград Арене» с начала суток 2 мая до часа ночи 3 мая транспортная схема кардинально изменится на улицах, прилегающих к стадиону. Зона «последней мили» станет полностью пешеходной. Изменят маршруты общественного транспорта, перекроют дороги.

На время репетиций военного парада 3 мая и 5 мая с 7.00 до 22.00, а также 7 мая с 7.00 до 15.00 перекроют пл. Павших Борцов и ул. Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта Ленина. Объезд — по пр. Ленина, ул. Краснознаменской, Коммунистической, наб. 62-й Армии.

На время легкоатлетической эстафеты с 20.00 6 мая 2018 года до 17.00 7 мая 2018 перекроют:

— Наб. 62-й Армии и нулевую продольную от Комсомольской до ул. маршала Крылова,

— дорогу на паромную переправу от пр. Ленина до наб. 62-й Армии,

— ул. 7-й Гвардейской от наб. 62-й Армии до ул. Советской.

Объезд — по улицам Комсомольской, Советской, 7-й Гвардейской, Набережной 62-й Армии, пр. Ленина.

На время акции «Портрет героя» в Кировском районе Волгограда с 7.00 до 14.00 5 мая 2018 закроют движение на:

— ул. 64-й Армии (местный проезд) от ул. З. Маресевой до ул. Минина,

— ул. З. Маресевой и К. Минина от ул. 64-й Армии до ул. Кирова,

— ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Козака.

Объезд — по улицам 64-й Армии, Козака, Кирова, Никитина, Курчатова.

Из-за акции «Герои Победы» в Тракторозаводском районе Волгограда 8 мая с 8.30 до 8.40 пешеходный режим введут на пересечении улицы Шурухина с пешеходной зоной улицы Дзержинского, 5 мая с 8.00 до 9.30 — на площади им. Ф. Э. Дзержинского.

Объезд — по улицам Ополченской, Могилевича, Дегтярева, пр. Ленина.

На время возложения венков и цветов к Вечному огню 8 мая с 7.00 до 11.00 перекроют дорогу на Аллее Героев от пр. Ленина до ул. Мира.

Объезд — по улицам Володарского, Ленина, Краснознаменской.

Плюс к этому к Дню победы 9 мая в Волгограде перекрытие дорог будет уже глобальным не только из-за праздника, но из-за третьего тестового матча — на «Волгоград Арене» пройдет Финал Кубка России по футболу, в котором встретятся «Тосно» и «Авангард».

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