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15:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Расписание электричек в Воронежской области изменится в мае

Расписание пригородных поездов в Воронежской области изменится в мае, сообщила пригородная пассажирская компания «Черноземье» в субботу, 28 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

Изменения произойдут из-за ремонта на перегоне Пухово — Лиски. Изменения в расписании запланированы на 4, 5, 9,10, 14, 15 мая.

Как сообщили представители ППК «Черноземье», электричку № 6002 «Придача — Россошь», которые отбывает в 18:40, а прибывает в 21:47, отменят в пятницу, 4 мая.

Планируется отмена шести электричек в субботу, 5 мая: № 6602 «Курбатово — Воронеж-Курский» (с отправлением в 16:50 и прибытием в 18:40), № 6406 «Воронеж-1 — Колодезная» (с отправлением в 7:02 и прибытием в 08:18), № 6409 «Лиски — Воронеж-1» (с отправлением в 16:37 и прибытием в 18:20), № 6684 «Лиски — Сагуны» (с отправлением в 8:43 и прибытием в 9:58), № 6342 «Лиски — Россошь» (с отправлением в 11:24 и прибытием в 13:25), № 6341 «Россошь — Лиски» (с отправлением в 13:47 и прибытием в 15:58).

Также отменяются электрички на 4, 5, 9, 10, 14, 15 мая, которые курсируют ежедневно: № 6302 «Лиски — Россошь» (с отправлением в 13:40 и прибытием в 15:49), № 6396 «Лиски — Евдаково» (с отправлением в 17:30 и прибытием в 18:22), № 6397 «Евдаково — Лиски» (с отправлением в 18:43 и прибытием в 19:37), № 6301 «Россошь — Лиски» (с отправлением в 8:57 и прибытием в 11:15), № 6399 «Сагуны — Лиски» (с отправлением в 6:05 и прибытием в 7:23).

Электричка № 6407 «Лиски — Воронеж-1» (с отправлением в 13:55 и прибытием в 16:08) отменяется 4, 5, 9, 15 мая.

Также произойдут корректировки расписания электричек в субботу, 5 мая. Пригородный поезд № 6384 «Лиски — Россошь» отправится в 8:01, а прибудет в 10:33. Также электричка № 6385 «Россошь — Лиски» отправится в 16:22, а прибудет в 18:43.

Изменяется расписание пригородных поездов во вторник, 15 мая. Поезд № 6624 отправится из Таловой в 12:34, а прибудет в Поворино в 15:04.

Электричка № 6324 «Таловая — Новохоперск» будет следовать по другому времени 4, 5, 9, 10, 14 мая. так, поезд будет отправляется из Таловой в 12:34, а прибывать в Новохоперск в 13:54.

Более подробную информацию об изменении расписания можно увидеть на сайте ППК «Черноземье».

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