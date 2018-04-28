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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

В Лунинецком районе на трассе М10 остановлено движение

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на участке трассы М10 остановлено движение из-за деформации путепровода, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Источник: БЕЛТА

«Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей на этом участке остановлено. Объезд — через Лунинец», — рассказал Виталий Новицкий.

Он уточнил, что также приостановлено железнодорожное сообщение под путепроводом.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, специалисты БелдорНИИ выехали на место для оценки степени повреждений. По результатам освидетельствования будет принято решение о технологии дальнейших ремонтных работ. При этом представитель Минтранса добавил, что о сроках ремонта на данный момент говорить рано.

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