Кроссовки довели учителя до слез

Учитель старшей школы Valley Christian в Аризоне, США, получил от своих учеников в день увольнения кроссовки Nike Air Jordan 2012, о которых мечтал всю жизнь. Об этом сообщает Footwear News.

«Наш преподаватель уходит, и к тому же сегодня его день рождения. Мы решили подарить ему обувь его мечты, о которой он говорил каждый день», — рассказала одна из трех учащихся, 15-летняя Сейлор Коутермарш.

Школьница выложила видео в Twitter, на котором учитель Джо Лаура открывает коробку с подарком и от восторга не может сдержать эмоций. 45-секундный ролик собрал 117 тысяч репостов и 446 тысяч лайков. Пост также ретвитнул сам бренд Nike Jordan и поблагодарил преподавателя за преданность марке. «Большая честь для нас быть частью вашего класса», — говорится в твите.