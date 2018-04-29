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12:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Кроссовки довели учителя до слез

Учитель старшей школы Valley Christian в Аризоне, США, получил от своих учеников в день увольнения кроссовки, о которых мечтал всю жизнь. Школьник выложил видео в Twitter, на котором преподаватель Джо Лаура открывает коробку с подарком и от восторга не может сдержать эмоций. Пост ретвитнул сам бренд Nike Jordan.

Учитель старшей школы Valley Christian в Аризоне, США, получил от своих учеников в день увольнения кроссовки Nike Air Jordan 2012, о которых мечтал всю жизнь. Об этом сообщает Footwear News.

«Наш преподаватель уходит, и к тому же сегодня его день рождения. Мы решили подарить ему обувь его мечты, о которой он говорил каждый день», — рассказала одна из трех учащихся, 15-летняя Сейлор Коутермарш.

Школьница выложила видео в Twitter, на котором учитель Джо Лаура открывает коробку с подарком и от восторга не может сдержать эмоций. 45-секундный ролик собрал 117 тысяч репостов и 446 тысяч лайков. Пост также ретвитнул сам бренд Nike Jordan и поблагодарил преподавателя за преданность марке. «Большая честь для нас быть частью вашего класса», — говорится в твите.

В январе скульптор и дизайнер Дэниел Джейкоб, специализирующийся на кастомизации различных предметов с помощью кристаллов, обклеил ими классическую баскетбольную модель Air Jordan 1 Pinnacle. Также он разместил на заднике логотип своего бренда The Dan Life. «Я получил множество заказов на такую обувь и в конце концов решил, что и в самом деле сделаю мини-серию такой обуви в моем любимом цвете, на основе моей любимой модели Air Jordan», — рассказал дизайнер.

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