Фестиваль военно-патриотической и солдатской песни проходит в Иркутске
В нем участвуют творческие коллективы и ветераны боевых действий.
В нем участвуют творческие коллективы и ветераны боевых действий.
Ветераны военной службы, Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, личный состав воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, а также творческие коллективы принимают участие в 16-м фестивале
— Такие фестивали всегда играют огромную роль в патриотическом воспитании иркутской молодежи. Отдельные слова благодарности — солдатским матерям, которые оказывают поддержку нашим солдатам срочникам, а также семьям военнослужащих, — цитирует мэра Иркутска Дмитрия Бердникова
Добавим, что 16 лет фестиваль проходит благодаря организации «Солдатские матери Прибайкалья», воинским частям Иркутского территориального гарнизона и Военному Комиссариату Иркутской области.