Фестиваль военно-патриотической и солдатской песни проходит в Иркутске

Источник: администрация Иркутска

Ветераны военной службы, Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, личный состав воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, а также творческие коллективы принимают участие в 16-м фестивале военно-патриотической и солдатской песни «Воинская песня», который начался в Иркутске.

— Такие фестивали всегда играют огромную роль в патриотическом воспитании иркутской молодежи. Отдельные слова благодарности — солдатским матерям, которые оказывают поддержку нашим солдатам срочникам, а также семьям военнослужащих, — цитирует мэра Иркутска Дмитрия Бердникова пресс-служба администрации Иркутска.