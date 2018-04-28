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16:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Фестиваль военно-патриотической и солдатской песни проходит в Иркутске

В нем участвуют творческие коллективы и ветераны боевых действий.

Источник: администрация Иркутска

Ветераны военной службы, Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, личный состав воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, а также творческие коллективы принимают участие в 16-м фестивале военно-патриотической и солдатской песни «Воинская песня», который начался в Иркутске.

— Такие фестивали всегда играют огромную роль в патриотическом воспитании иркутской молодежи. Отдельные слова благодарности — солдатским матерям, которые оказывают поддержку нашим солдатам срочникам, а также семьям военнослужащих, — цитирует мэра Иркутска Дмитрия Бердникова пресс-служба администрации Иркутска.

Добавим, что 16 лет фестиваль проходит благодаря организации «Солдатские матери Прибайкалья», воинским частям Иркутского территориального гарнизона и Военному Комиссариату Иркутской области.

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