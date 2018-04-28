Жителям Екатеринбурга запретят посещать леса
В уральской столице вводится особый противопожарный режим.
В уральской столице вводится особый противопожарный режим.
Жители Екатеринбурга больше не смогут посещать леса. В уральской столице вводится особый противопожарный режим, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в
Также запрещается использовать открытый огонь во время работ в лесах и на торфяных полях, выжигание сухой травы рядом с лесными участками и на территории садовых товариществ в жаркую и ветреную погоду, а также в случае штормового предупреждения.
Районные администрации уральской столицы должны будут организовать дежурства, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации пожарной безопасности, привлечь специалистов, чтобы они выявляли нарушения законодательства и рассказывали дачникам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
Ограничения продлятся до тех пор, пока не будет вынесено особое распоряжение.