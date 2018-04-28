Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 млн рублей за кражу воды
Россияне ждут снижения цен на жилье
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
15:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе пешеход заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД

В Уфе пешеход, пострадавший в ДТП, заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

— В суде установлено, что в сентябре 2016 года на улицу С. Перовской произошло ДТП с участием автомобиля «Митцубиши ASX 1,6» и нетрезвого мужчины. В результате столкновения пешеход получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказали в надзорном ведомстве.

Пешеход обратился в суд за взысканием с собственника транспортного средства денежной компенсации. Суд обязал водителя выплатить истцу компенсацию морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 200 тысяч рублей.

С учетом того, что ДТП произошло в результате того, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, суд обязал его возместить автовладельцу стоимость ущерба от повреждения автомобиля в сумме около 130 тысяч рублей.

Все новости региона
 В Уфе пешеход заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД
В Уфе закрыли цех по производству стеклоомывающей жидкости
Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь