В Уфе пешеход заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД

— В суде установлено, что в сентябре 2016 года на улицу С. Перовской произошло ДТП с участием автомобиля «Митцубиши ASX 1,6» и нетрезвого мужчины. В результате столкновения пешеход получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказали в надзорном ведомстве.

Пешеход обратился в суд за взысканием с собственника транспортного средства денежной компенсации. Суд обязал водителя выплатить истцу компенсацию морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 200 тысяч рублей.