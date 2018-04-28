В Уфе пешеход заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД
В Уфе пешеход, пострадавший в ДТП, заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает
В Уфе пешеход, пострадавший в ДТП, заплатит 130 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает
— В суде установлено, что в сентябре 2016 года на улицу С. Перовской произошло ДТП с участием автомобиля «Митцубиши ASX 1,6» и нетрезвого мужчины. В результате столкновения пешеход получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказали в надзорном ведомстве.
Пешеход обратился в суд за взысканием с собственника транспортного средства денежной компенсации. Суд обязал водителя выплатить истцу компенсацию морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 200 тысяч рублей.
С учетом того, что ДТП произошло в результате того, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, суд обязал его возместить автовладельцу стоимость ущерба от повреждения автомобиля в сумме около 130 тысяч рублей.