Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия разместила группировки крылатых ракет по всем направлениям
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Восстание обреченных
16:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Противоклещевую обработку проведут на нижегородских кладбищах с 4 мая по 8 июня

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, дератизационные мероприятия запланированы в рамках исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно предоставленной информации, муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» ежегодно организовывает мероприятия по акарицидной обработке территории погостов.

В 2018 году противоклещевая обработка будет проводиться в период на территориях следующих муниципальных кладбищ:

— Ново-Сормовское;.

— Новое Стригинское;.

— Нагорное;.

— Нижегородское (I и II очередь);.

— Красная Этна;.

— Новопокровское.

В пресс-службе уточнили, что на время проведения вышеназванных работ жителям рекомендуется воздержаться от посещения территории перечисленных кладбищ. Дополнительную информацию можно получить по телефону администрации МКУ «УМК НН» 430−08−07 либо на официальном сайте учреждения.

Ранее сообщалось о том, что сезон активности клещей начался на территории Нижегородской области.

Все новости региона
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь