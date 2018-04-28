Противоклещевую обработку проведут на нижегородских кладбищах с 4 мая по 8 июня
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, дератизационные мероприятия запланированы в рамках исполнения требований
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, дератизационные мероприятия запланированы в рамках исполнения требований
Согласно предоставленной информации, муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» ежегодно организовывает мероприятия по акарицидной обработке территории погостов.
В 2018 году противоклещевая обработка будет проводиться в период на территориях следующих муниципальных кладбищ:
— Ново-Сормовское;.
— Новое Стригинское;.
— Нагорное;.
— Нижегородское (I и II очередь);.
— Красная Этна;.
— Новопокровское.
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Ранее сообщалось о том, что сезон активности клещей начался на территории Нижегородской области.