Противоклещевую обработку проведут на нижегородских кладбищах с 4 мая по 8 июня

Согласно предоставленной информации, муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» ежегодно организовывает мероприятия по акарицидной обработке территории погостов.

В 2018 году противоклещевая обработка будет проводиться в период на территориях следующих муниципальных кладбищ:

— Ново-Сормовское;.

— Новое Стригинское;.

— Нагорное;.

— Нижегородское (I и II очередь);.

— Красная Этна;.

— Новопокровское.

В пресс-службе уточнили, что на время проведения вышеназванных работ жителям рекомендуется воздержаться от посещения территории перечисленных кладбищ. Дополнительную информацию можно получить по телефону администрации МКУ «УМК НН» 430−08−07 либо на официальном сайте учреждения.