В праздничные и выходные дни в Казани изменится схема движения пассажирского транспорта

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). В Казани во время проведения праздничных мероприятий, а также в выходные дни изменится схема движения пассажирского транспорта. По измененным маршрутам пассажирский транспорт будет ходить с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая.

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3, 5 мая с 18.00; 7 мая с 9.00 до 13.00; 8 и 9 мая движение троллейбуса № 2, следующего по маршруту «Станция метро пл. Г. Тукая — ул. Академика Арбузова», будет закрыто в связи с репетицией Парада Победы и закрытием движения транспорта на пл. Тысячелетия. Автобусные маршруты №№ 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 временно изменят схему движения. В направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города автобусы №№ 15, 29, 75 будут следовать по ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 6, 35, 37, 47 — по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы автобусы №№ 15, 29, 75 будут следовать по ул. Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная далее по маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 6, 35а, 37, 47 — по ул. Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московская — ул. Астрономическая — ул. К. Маркса, далее по маршрутам.

9 мая автобусные маршруты №№ 6, № 10а, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 75, 89, 91 изменят схемы движения. В направлении Кировской дамбы со стороны центра города автобусные маршруты №№ 15, 29 будут следовать по ул. Право-Булачная — ул. Чернышевского — ул. Московская — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — Кировская дамба — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. Ленская — пр. Х. Ямашева, далее по маршрутам.

Автобусный маршрут № 75 — по ул. Право-Булачная — ул. Чернышевского — ул. Московская — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. М. Вахитова — ул. Чистопольская, далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№ 6, 37 и 47 — по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. Ленская — пр. Х. Ямашева, далее по маршрутам.

Автобусный маршрут № 74 — по ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. М. Вахитова — ул. Чистопольская, далее по маршруту.

В направлении Кировской дамбы со стороны ЦПКиО Казани:

Автобусный маршрут № 10а будет следовать по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан — ул. Г. Тукая, далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 35 — по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. Ленская — пр. Х. Ямашева, далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№ 30, 54, 63 и 91 — по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан, далее по маршрутам.

В направлении Кремлевской дамбы со стороны ЦПКиО Казани на время прохождения «Бессмертного полка» до 12.00 9 мая:

Автобусные маршруты №№ 22, 28 и 89 будут следовать по ул. К. Маркса — ул. Толстого — ул. Большая Красная — ул. Батурина, далее по маршрутам.

С 12.00 до завершения прохождения «Бессмертного полка»:

Автобусные маршруты №№ 22, 28 и 89 будут следовать по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам.

Движение троллейбусных маршрутов №№ 3, 5, 7 и 8 в это время будет приостановлено.

Работа метрополитена на станции метро «Кремлевская» с 16.30 до 18.00 будет организована в пиковом режиме с открытием дополнительных касс по реализации смарт-жетонов.

9 мая после окончания праздничного салюта, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для вывоза жителей будет дополнительно выделено 75 единиц транспорта. По ул. Лево-Булачная в направлении Советского, Вахитовского и Приволжского районов будет размещено 40 автобусов. Еще 35 автобусов будут ждать пассажиров на остановке «Энергоуниверситет» по ул. Декабристов в направлении Авиастроительного, Московского, Кировского, Ново-Савиновского районов.

С 29 апреля по 2 мая работа общественного транспорта будет организована по графикам выходного дня. 9 мая — по графику рабочего дня с продлением режима работы до 23.30.