Военные опознали найденный в центре Петербурга самолет

По обнаруженным строителями номерным деталям было установлено, что это истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Самолет был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года.

Истребитель пилотировал старший лейтенант Василий Бухреев, родившийся в Москве в 1914 году. До сего дня он числился пропавшим без вести.