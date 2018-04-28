Центр Симферополя на 3 дня перекроют из-за репетиции парада Победы

Центр Симферополя перекроют на три дня для репетиции парада победы — движение транспорта запретят 3, 5 и 7 мая в определенное время.

— В связи с проведением репетиций будет перекрыто движение транспортных средств с 18.30 часов 3 мая до 02.00 4 мая, с 18.30 5 мая до 02.00 06 мая и с 05.00 до 10.00 7 мая по проспекту Кирова, на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Советская включительно. На период проведения мероприятий также будет запрещена парковка транспортных средств на данном участке, — рассказала заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Софья Батова.