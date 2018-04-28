В центре Воронежа провалились асфальт и тротуар

Случаи с провалившимся асфальтом в Воронеже — не редкость, только в апреле-2018 произошло два инцидента. Так, 5 апреля 7-летний мальчик провалился в лужу по грудь на улице Новосибирская — вероятно, вдоль бордюра просел асфальт, и яму не было видно из-за воды. А 19 апреля дорожное покрытие провалился под передними колёсами автомобиля Daewoo Nexia у дома № 6 по улице Остужева.