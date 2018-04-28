В центре Воронежа провалились асфальт и тротуар
Часть проезжей части и тротуар провалились на улице Кольцовской в районе остановки «Девицкий выезд» в пятницу, 27 апреля.
Часть проезжей части и тротуар провалились на улице Кольцовской в районе остановки «Девицкий выезд» в пятницу, 27 апреля.
Фото с места событий поделилась горожанка Алина Гунина в соцсетях. По снимку видно, что рабочие огородили опасную территорию. «Вести-Воронеж» выясняют, когда планируется провести ремонтные работы.
Случаи с провалившимся асфальтом в Воронеже — не редкость, только в апреле-2018 произошло два инцидента. Так, 5 апреля 7-летний мальчик провалился в лужу по грудь на улице Новосибирская — вероятно, вдоль бордюра просел асфальт, и яму не было видно