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16:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа провалились асфальт и тротуар

Часть проезжей части и тротуар провалились на улице Кольцовской в районе остановки «Девицкий выезд» в пятницу, 27 апреля.

Фото с места событий поделилась горожанка Алина Гунина в соцсетях. По снимку видно, что рабочие огородили опасную территорию. «Вести-Воронеж» выясняют, когда планируется провести ремонтные работы.

Случаи с провалившимся асфальтом в Воронеже — не редкость, только в апреле-2018 произошло два инцидента. Так, 5 апреля 7-летний мальчик провалился в лужу по грудь на улице Новосибирская — вероятно, вдоль бордюра просел асфальт, и яму не было видно из-за воды. А 19 апреля дорожное покрытие провалился под передними колёсами автомобиля Daewoo Nexia у дома № 6 по улице Остужева.

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