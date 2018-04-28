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18:24 (мск), источник: Нижегородская правда

На землях лесного фонда Нижегородской области установлен особый противопожарный режим

Запрещено разведение костров и приготовление блюд на углях.

Источник: AP 2018

На землях лесного фонда Нижегородской области установлен особый противопожарный режим в связи с погодными условиями. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

«Эти ограничения нужны для того, чтобы предупредить возникновение пожаров в нижегородских лесах, — подчеркнул директор регионального деплесхоза Роман Воробьев. — Зачастую одной искры достаточно, чтобы уничтожить десятки гектаров леса. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить и приумножить лесные богатства родного края для наших детей. Я прошу нижегородцев как можно бережнее относиться к лесу и соблюдать все правила противопожарной безопасности».

Во время пожароопасного сезона земли лесного фонда будут регулярно обходить патрули. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

При наступлении IV — V класса пожарной опасности в лесах вводится запрет на посещение гражданами лесов. IV — V классы пожарной опасности устанавливаются в особенно жаркую погоду на засушливых территориях.

Узнать о действующем классе пожарной опасности в лесах на территории каждого из районов области можно на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области, где размещена ежедневно обновляющаяся карта.

В региональном деплесхозе попросили нижегородцев незамедлительно сообщать о всех возгораниях в лесу по телефонам прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 или региональной диспетчерской службы 8 (831) 430−01−23.

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