Что такое астма и каковы ее неожиданные последствия

Всемирный день борьбы с астмой появился 20 лет назад, чтобы люди больше знали об этой болезни и умели позаботиться о себе и близких. Волноваться есть из-за чего. По данным Всемирной организации здравоохранения, от астмы страдают 235 млн человек. Это одна из самых распространенных незаразных болезней. При этом многие случаи не диагностированы, а нуждающиеся в лечении люди его не получают. Вот что нужно знать об астме.

Астму вызывает воспаление.

Астму вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Во время приступа ткани реагируют на раздражитель (дым, пыль, химикаты, даже физические нагрузки и холод): гладкие мышцы сильно сокращаются, выделяется слизь, поэтому просветы, через которые идет воздух, сужаются. Из-за этого человеку трудно дышать, он хрипит и кашляет. По сути астма — это иммунный ответ организма.

Распространенность астмы с годами не уменьшается и даже увеличивается. Ученые-медики пытаются это объяснить с помощью гигиенической гипотезы. Ее суть в том, что если в детстве человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами, то его иммунная система развивается неправильно и впоследствии бурно реагирует даже там, где не надо. Также на развитие болезни влияют грязный воздух, наследственность и наличие аллергии.

Астма замедляет развитие подростков.

Ученые давно подозревали, что астма влияет на развитие подростков, но исследования давали противоречивые результаты, а вдобавок были проведены не лучшим образом. В 2016 году связь между болезнью и ростом попытались прояснить австралийские ученые под руководством Марии Мовин. Для этого они несколько лет измеряли рост 316 детей, у части которых была диагностирована астма в возрасте восьми лет, а у остальных — нет.

Результаты получились разными в зависимости от пола. На развитие мальчиков астма не повлияла, зато у девочек-астматиков по сравнению со здоровыми сверстницами почти в четыре раза чаще встречалась задержка роста. Правда, сами ученые признают, что выводы для мальчиков не окончательные: за детьми следили до 14 лет, а к этому возрасту парни, в отличие от девчонок, зачастую продолжают расти, поэтому и задержка может проявиться позже.

Астма повышает риск психических расстройств.

Свежее исследование Национального оборонного медицинского центра в Тайване показало, что астма и сезонная аллергия повышают риск психических расстройств. Ученые обработали данные более чем 186 тыс. пациентов. Среди тех, у кого были аллергические болезни, психические расстройства развились у 10,8% человек, а в контрольной группе таких набралось только 6,7%. Иными словами, риски для астматиков и аллергиков оказались выше в 1,66 раза.

Почему астма и аллергия связаны с психическими расстройствами, до конца не ясно. Вероятно, дело в иммунной системе. Вызванное болезнью воспаление увеличивало концентрацию защитных веществ, но эти вещества могли навредить мозгу и привести к проблемам с психикой. При этом лекарства против астмы снижали риск душевных расстройств.

Астма может снизить потенцию.

Врачи давно заметили, что пациентов с хронической обструктивной болезнью легких часто беспокоит эректильная дисфункция. Предположительно, причина кроется в непрекращающемся воспалении. Астма — это тоже воспалительная болезнь легких, поэтому ученые из тайваньского Института клинической медицины решили проверить, не приводит ли она к проблемам по мужской части.

Исследователи отобрали из национальной медицинской базы данных медкарты 3466 взрослых астматиков, которым недавно поставили диагноз. Затем они посмотрели, у скольких человек с годами появилась запись об эректильной дисфункции. Таких набралось около 1% — почти вдвое больше, чем в контрольной группе. Чем чаще мужчины обращались к врачу из-за астмы, тем выше был риск столкнуться с проблемами в постели.

От астмы невозможно вылечиться.

Не существует средства, которое полностью избавило бы от астмы. Правда, если болезнь началась в детстве, с годами симптомы могут исчезнуть (а потом снова вернуться — тут как повезет). У взрослых надежд на это меньше. Впрочем, болезнь можно держать под контролем. Для этого применяют два типа ингаляторов: одни используют во время приступа, другие — регулярно, чтобы приступ не начался.

Также существуют несколько типов поддерживающих лекарств, специальные дыхательные упражнения. В последние годы в тяжелых случаях проводят операцию, бронхиальную термопластику: в дыхательные пути вводят трубку и нагревают ее, чтобы тепло проникло в легкие и подсушило ткани. Метод этот новый, поэтому долгосрочные последствия неизвестны. В России его не применяют.

Лечением лучше не пренебрегать. По данным ВОЗ, только в 2015 году от астмы умерли 383 тыс. человек по всему миру. Также астма часто приводит к усталости, стрессу, тревоге, депрессии и повышает риск легочных инфекций.