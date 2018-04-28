Что такое астма и каковы ее неожиданные последствия
1 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Что это за болезнь и к чему она может привести — в материале ТАСС.
1 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Что это за болезнь и к чему она может привести — в материале ТАСС.
Всемирный день борьбы с астмой появился 20 лет назад, чтобы люди больше знали об этой болезни и умели позаботиться о себе и близких. Волноваться есть
Астму вызывает воспаление.
Астму вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Во время приступа ткани реагируют на раздражитель (дым, пыль, химикаты, даже физические нагрузки и холод): гладкие мышцы сильно сокращаются, выделяется слизь, поэтому просветы, через которые идет воздух, сужаются.
Распространенность астмы с годами не уменьшается и даже увеличивается.
Астма замедляет развитие подростков.
Ученые давно подозревали, что астма влияет на развитие подростков, но исследования давали противоречивые результаты, а вдобавок были проведены не лучшим образом. В 2016 году связь между болезнью и ростом попытались прояснить австралийские ученые под руководством Марии Мовин. Для этого они несколько лет измеряли рост 316 детей, у части которых была диагностирована астма в возрасте восьми лет, а у остальных — нет.
Результаты получились разными в зависимости от пола. На развитие мальчиков астма не повлияла, зато у
Астма повышает риск психических расстройств.
Свежее исследование Национального оборонного медицинского центра в Тайване показало, что астма и сезонная аллергия повышают риск психических расстройств. Ученые обработали данные более чем 186 тыс. пациентов. Среди тех, у кого были аллергические болезни, психические расстройства развились у 10,8% человек, а в контрольной группе таких набралось только 6,7%. Иными словами, риски для астматиков и аллергиков оказались выше в 1,66 раза.
Почему астма и аллергия связаны с психическими расстройствами, до конца не ясно. Вероятно, дело в иммунной системе. Вызванное болезнью воспаление увеличивало концентрацию защитных веществ, но эти вещества могли навредить мозгу и привести к проблемам с психикой. При этом лекарства против астмы снижали риск душевных расстройств.
Астма может снизить потенцию.
Врачи давно заметили, что пациентов с хронической обструктивной болезнью легких часто беспокоит эректильная дисфункция. Предположительно, причина кроется в непрекращающемся воспалении. Астма — это тоже воспалительная болезнь легких, поэтому ученые из тайваньского Института клинической медицины решили проверить, не приводит ли она к проблемам по мужской части.
Исследователи отобрали из национальной медицинской базы данных медкарты 3466 взрослых астматиков, которым недавно поставили диагноз. Затем они посмотрели, у скольких человек с годами появилась запись об эректильной дисфункции. Таких набралось около 1% — почти вдвое больше, чем в контрольной группе. Чем чаще мужчины обращались к врачу
От астмы невозможно вылечиться.
Не существует средства, которое полностью избавило бы от астмы. Правда, если болезнь началась в детстве, с годами симптомы могут исчезнуть (а потом снова вернуться — тут как повезет). У взрослых надежд на это меньше. Впрочем, болезнь можно держать под контролем. Для этого применяют два типа ингаляторов: одни используют во время приступа, другие — регулярно, чтобы приступ не начался.
Также существуют несколько типов поддерживающих лекарств, специальные дыхательные упражнения. В последние годы в тяжелых случаях проводят операцию, бронхиальную термопластику: в дыхательные пути вводят трубку и нагревают ее, чтобы тепло проникло в легкие и подсушило ткани. Метод этот новый, поэтому долгосрочные последствия неизвестны. В России его не применяют.
Лечением лучше не пренебрегать. По данным ВОЗ, только в 2015 году от астмы умерли 383 тыс. человек по всему миру. Также астма часто приводит к усталости, стрессу, тревоге, депрессии и повышает риск легочных инфекций.
Марат Кузаев.