Боевые корабли ЧФ вошли в Азовское море
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа», — говорится в сообщении.
На набережной
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая.