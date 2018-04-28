Боевые корабли ЧФ вошли в Азовское море

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа», — говорится в сообщении.