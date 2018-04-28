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17:31 (мск), источник: Kazinform

Автор «Ночного Дозора»: Мои книги всегда несут в себе частицу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный российский писатель-фантаст, автор знаменитого цикла «Дозоры» Сергей Лукьяненко выступил перед Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поделился воспоминаниями о своей малой родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Полвека назад я родился в Казахстане, в маленьком городе Каратау, многонациональном городе тружеников. Мой отец — русский из России, моя мать — татарка из Семипалатинска. Половину жизни я прожил в Казахстане, половину в России. И сердце моё тоже разделено между нашими странами. Я путешествовал по всему миру, видел страны большие и маленькие, богатые и бедные. Но мне никогда не забыть просторы казахских степей, заснеженные вершины гор, музыку домбры и вкус кумыса. Все это осталось в моей памяти и останется навсегда», — сказал Сергей Лукьяненко, выступая в ходе XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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Писатель отметил, что Казахстан, его народ, его традиции и культура есть и во всех его книгах. «Иногда явно, иногда исподволь, но книги мои, будучи написаны на русском языке и переведены в тридцати странах, все равно всегда несут в себе частицу Казахстана», — отметил он.

«Нурсултан Абишевич, однажды Вы сказали: “Сохранять и укреплять единство народа — самая высшая добродетель”. И присутствуя сегодня здесь, в этом зале, где собрались представители многонационального народа Казахстана, я вижу, что народ Казахстана верен этой добродетели. Я приехал на Ассамблею как гость, но не чувствую себя здесь чужим, потому что Казахстан — моя малая и любимая Родина — “Туған жер”. Я горжусь вашими успехами и радуюсь вашим достижениям. И могу вас заверить, что эти чувства разделяет и весь российский народ. Пусть же дружба народа Казахстана и народа России крепнет и растет вместе с нашими странами, независимыми, но дружественными!» — заключил он.

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