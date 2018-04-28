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17:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В майские выходные синоптики обещают на Кубани жару до 30 °C, в горах возможна гроза

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на последние дни апреля и начало мая.

Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, вечером 28 апреля в предгорьях и горах пройдут кратковременные дожди, грозы, местами с градом. В воскресенье осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7−12 °С, в юго-восточных предгорьях местами похолодает до 3−5 °С, днем 19−24 °С, местами до 27 °C. Ветер 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.

В Краснодаре в ночь на воскресенье будет 9−11 °С, днем 24−26 °С. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

На Черноморском побережье ночные температуры — 11−16 °С, днем будет около 21−26 °С. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в Новороссийске возможно усиление до 15−20 м/с, ночью и утром — 23−25 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях составит 14−16 °С, в районе Геленджика — до 17 °C.

В понедельник и вторник также ожидается ясная погода, однако днем и вечером 1 мая местами в предгорьях и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. По ночам температура будет опускаться до 7−12 °С, на Азовском побережье — до 15 °C, в юго-восточных предгорьях местами 3−8 °С. Днем будет 23−28 °С, местами до 30°. Ветер 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

На побережье Черного моря по ночам ожидается 12−17 °С, днем 22−27 °С, на юге до 29 °C.

Ветер 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 9−14 м/с, порывы 15−17 м/с, 1 мая усиление до 20 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму МЧС объявило экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды с 29 апреля по 4 мая. На полуострове ожидается повышение температуры до 30 °C.

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