Чиновники Смольного пообещали, что пыль в городе исчезнет к 8 мая
Губернатор
Губернатор
Сегодня, 28 апреля, на заседании правительства
— Граждане жалуются, что
О том, что пыли на улицах больше, чем должно быть по нормативам, «КП» писала еще в середине апреля — для этого на одной из городских улиц замерили количество пыли на одном квадратном метре. В ответ некоторые чиновники Смольного высмеяли в социальных сетях и журналистов, и горожан. После этого жители
Кстати, как в Комитете по благоустройству сообщали раньше, с начала апреля на улицы города вышли 27 новых дорожных пылесосов. Они оборудованы по последнему слову техники и каждый мощнее, чем 300 бытовых.