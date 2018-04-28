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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновники Смольного пообещали, что пыль в городе исчезнет к 8 мая

Губернатор Санкт-Петербурга призвал «личный состав» бороться с пылевыми бурями.

Сегодня, 28 апреля, на заседании правительства Санкт-Петербурга обсуждался вопрос благоустройства и охраны окружающей среды в городе. Выслушав доклад председателя Комитета по благоустройству Владимира Рублевского, губернатор Георгий Полтавченко обратил внимание чиновника на жалобы жителей на пыль на городских улицах. Губернатор отметил, что необходимо особое внимание обратить на ритмичность и плановость этой работы.

— Граждане жалуются, что по-прежнему много пыли в городе, — сказал Георгий Полтавченко. — Я знаю, что вы с этим боретесь, но надо еще и личный состав ориентировать.

Владимир Рублевский жалобами горожан проникся, и пообещал отмыть город к 8 мая.

О том, что пыли на улицах больше, чем должно быть по нормативам, «КП» писала еще в середине апреля — для этого на одной из городских улиц замерили количество пыли на одном квадратном метре. В ответ некоторые чиновники Смольного высмеяли в социальных сетях и журналистов, и горожан. После этого жители Санкт-Петербурга прислали в редакцию множество адресов, где пыль действительно представляет большую проблему. А сейчас вопросом заинтересовался и губернатор.

Кстати, как в Комитете по благоустройству сообщали раньше, с начала апреля на улицы города вышли 27 новых дорожных пылесосов. Они оборудованы по последнему слову техники и каждый мощнее, чем 300 бытовых.

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