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16:26 (мск), источник: РИАЦ

Магистрантка ВолГУ выиграла «Мисс Студенчество Волгограда-2018»

В Волгоградском аграрном университете состоялся финал конкурса «Мисс Студенчество Волгограда-2018». Победительницей конкурса красоты, грации и таланта стала магистрантка Волгоградского государственного университета Наталья Ильинская.

Как рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики, за корону боролись представительницы десяти вузов и ссузов волгоградского региона. Девушки показали свои видеовизитки в формате «Острого репортажа» и покоряли жюри и зрителей творческими номерами.

«Я ощущала поддержку всего университета, все мои номера это общая работа, работа большой команды, работа профессионалов в своем деле. И победа это не моя, а моей команды, которая стоит за моими плечами», — поделилась Наталья Ильинская.

Победительница регионального конкурса вместе с «Мистером Студенчество Волгограда-2018» Иваном Попшой из ВолГАУ представит Волгоградскую область на всероссийском этапе «Мисс и Мистер Студенчество России».

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