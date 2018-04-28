Магистрантка ВолГУ выиграла «Мисс Студенчество Волгограда-2018»

Как рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики, за корону боролись представительницы десяти вузов и ссузов волгоградского региона. Девушки показали свои видеовизитки в формате «Острого репортажа» и покоряли жюри и зрителей творческими номерами.

«Я ощущала поддержку всего университета, все мои номера это общая работа, работа большой команды, работа профессионалов в своем деле. И победа это не моя, а моей команды, которая стоит за моими плечами», — поделилась Наталья Ильинская.