Во время ЧМ-2018 в Самаре чистоту воздуха будут проверять 6 раз в сутки
По городу будет ездить передвижная экологическая лаборатория.
По городу будет ездить передвижная экологическая лаборатория.
Мобильная лаборатория будет работать в Самаре с 3 мая по 31 июля. Эксперты сделают замеры по 14 основным показателям, в том числе по загрязнению воздуха пылью, диоксидом азота и серы, формальдегидами. На анализ воздуха потребуется всего 20 минут.
— В обычные дни лаборатория будет делать по одному замеру воздуха на трех городских площадках: на стадионе «Самара Арена», в районе Фестиваля болельщиков FIFA на площади имени Куйбышева и на набережной. А в период ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля количество замеров на каждой из площадок увеличится до шести в день, — сообщает городская администрация.
Передвижной пост оснащен автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе, а также метеорологическим комплексом, предназначенным для определения метеопараметров: скорости и направления ветра, влажности, температуры и атмосферного давления.