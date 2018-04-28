Российская плавучая атомная электростанция вышла в море

Источник: РИА "Новости"

Судно отбуксируют для загрузки ядерного топлива в Мурманск, а затем из Мурманска в Певек на Чукотке, где она будет обеспечивать энергией местную электросеть. Предполагается, что в 2019 году электростанцию введут в эксплуатацию и она заменит собой устаревшие Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, сообщает «Росатом».

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Поскольку в отдаленных регионах строительство полноценной АЭС затруднено, в качестве альтернативы предлагаются передвижные конструкции с атомными энергоблоками.

В США проект судна с атомным реактором существовал в середине прошлого века и по нему построили судно «Стерджис», которое до 1975 года обеспечивало энергией зону Панамского канала. В России проект плавучей атомной электростанции начали разрабатывать в середине 2000-х годов, судно «Академик Ломоносов» было заложено в 2007 году. На нем установлено два водо-водяных реактора КЛТ-40С с электрической мощностью до 35 мегаватт каждый и тепловой мощностью до 150 мегаватт.

Буксировка плавучей атомной энергетической станции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" с территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. | Источник: РИА "Новости"

Параллельно со строительством станции готовятся и береговые сооружения в порту Певека. После завершения всех подготовительных работ судно будет подключено к этой инфраструктуре и местной Чаун-Билибинской энергосистеме.

Сегодня судно начали буксировать с территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге на предприятие «Атомфлот» в Мурманске. Там в него загрузят ядерное топливо и произведут запуск реакторов. После этого судно отбуксируют в Певек, где в 2019 году его должны ввести в эксплуатацию.

В 2017 году петербургское конструкторское бюро «Айсберг» объявило, что разработает технический проект нового многофункционального судна атомно-технологического обслуживания, которое будет использоваться, в том числе, для перезарядки корабельных атомных реакторов. Оно будет заниматься обслуживанием перспективных российских атомных ледоколов, а также плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».