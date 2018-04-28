Российская плавучая атомная электростанция вышла в море
Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» покинула территорию Балтийского завода, где она строилась с 2007 года, и впервые вышла в море.
Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» покинула территорию Балтийского завода, где она строилась с 2007 года, и впервые вышла в море.
Судно отбуксируют для загрузки ядерного топлива в Мурманск, а затем из Мурманска в Певек на Чукотке, где она будет обеспечивать энергией местную электросеть. Предполагается, что в 2019 году электростанцию введут в эксплуатацию и она заменит собой устаревшие Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, сообщает «Росатом».
Поскольку в отдаленных регионах строительство полноценной АЭС затруднено, в качестве альтернативы предлагаются передвижные конструкции с атомными энергоблоками.
В США проект судна с атомным реактором существовал в середине прошлого века и по нему построили судно «Стерджис», которое до 1975 года обеспечивало энергией зону Панамского канала. В России проект плавучей атомной электростанции начали разрабатывать в середине 2000-х годов, судно «Академик Ломоносов» было заложено в 2007 году. На нем установлено два
Параллельно со строительством станции готовятся и береговые сооружения в порту Певека. После завершения всех подготовительных работ судно будет подключено к этой инфраструктуре и местной
Сегодня судно начали буксировать с территории Балтийского завода в
В 2017 году петербургское конструкторское бюро «Айсберг» объявило, что разработает технический проект нового многофункционального судна
Григорий Копиев