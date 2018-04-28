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17:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы узнают у детского омбудсмена об отдыхе в лагерях

11 мая будет работать специальная горячая линия.

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). Горячая линия по вопросам организации летнего отдыха откроется в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ 11 мая. Казанцы смогут задавать вопросы по телефонам (843) 236−61−24, 236−61−26 и 236−61−49.

Горячая линия будет работать только один день, с 9.00 до 17.00. Она запускается для выявления и анализа системных проблем в сфере реализации прав детей на отдых и оздоровление, оказания консультативной помощи, сообщают организаторы.

Напомним, с 1 по 15 мая другая горячая линия будет работать в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Специалисты будут консультировать казанцев по теме клещевых инфекций.

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