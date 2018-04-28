Казанцы узнают у детского омбудсмена об отдыхе в лагерях

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). Горячая линия по вопросам организации летнего отдыха откроется в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ 11 мая. Казанцы смогут задавать вопросы по телефонам (843) 236−61−24, 236−61−26 и 236−61−49.

Горячая линия будет работать только один день, с 9.00 до 17.00. Она запускается для выявления и анализа системных проблем в сфере реализации прав детей на отдых и оздоровление, оказания консультативной помощи, сообщают организаторы.