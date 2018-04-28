9 мая 2018 в Волгограде: полная программа праздника
9 мая 2018 года в Волгограде масштабно отметят День победы в Великой Отечественной войне.
9 мая 2018 года в Волгограде масштабно отметят День победы в Великой Отечественной войне.
Отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Волгограде начнут с 4 мая.
В программе праздника в День победы — традиционный военный парад, концерты, реконструкции, полевые кухни, гастрономический фестиваль, видеоинсталляция на Мамаевом кургане. Плюс к этому в этом году волгоградцы и гости города смогут посмотреть сразу два салюта.
Учтите, что дороги в местах праздничных гуляний перекроют. Глобальные изменения транспортной схемы введут
На входе в места проведения массовых мероприятий всем придется пройти пункты контроля: пьяных и людей с напитками в стеклянной таре не пустят. И спиртное поблизости продавать запретят. Особо строгий контроль будет на стадионе согласно требованиям FIFA.
ПАРАД ПОБЕДЫ.
Военный парад в День Победы по традиции пройдет на площади Павших Борцов. Торжественным маршем здесь пройдут полторы тысячи военнослужащих, сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, кадеты и юнармейцы. Но главными будут ветераны. Покажут на параде около тридцати боевых машин. Возглавит колонну по традиции легендарный танк Т-34.
Посмотреть парад можно будет и во время репетиций.
Парад. Площадь Павших Борцов. 9 мая, начало в 10.00.
Репетиции парада: 3 и 5 мая, начало в 19.00. 7 мая, начало в 10.00.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА ГЛАВНОЙ ВЫСОТЕ.
Бессмертный полк, как и в прошлом году, собирается 9 мая у Дома Павлова со стороны площади Ленина. Колонна пойдет по проспекту Ленина до Мамаева кургана и поднимется на вершину.
Свой Бессмертный полк 8 и 9 мая пройдет по каждой деревне, городу и в районах Волгограда.
Волгоград. Площадь Ленина (Дом Павлова) — проспект Ленина — Мамаев курган. 9 мая, сбор в 11.00, старт в 12.00.
Красноармейский район.
Советский район. ДК района (ул. Даугавская, 1) — часовня Георгия Победоносца на Аллее Славы (ул. Калининградская, 26). 7 мая, с 12.00 до 14.00.
Волжский. Улица Ленина, 50 — проспект Ленина — площадь Ленина. 9 мая, сбор в 9.30, старт в 10.00.
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
9 мая в Волгограде пройдет финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2017/18. «Авангард» (Курск) сыграет с «Тосно» (Ленинградская область). Построенная к ЧМ-2018 «Волгоград Арена» вмещает 45 тысяч зрителей, чтобы заполнить ее полностью, вход сделали бесплатным.
Футбол. Стадион «Волгоград Арена». 9 мая, начало в 19.00.
После торжественной части волгоградцев и гостей города ждет
СВЕТ ПОБЕДЫ, САЛЮТ И ФЕЙЕРВЕРК.
На Мамаевом кургане вновь покажут 3D
Завершится День Победы артиллерийским салютом и красочным фейерверком на набережной. Раскрасят небо пиротехники не только в центре, но и на Мамаевом кургане.
Мамаев курган. 9 мая, лазерная инсталляция — в 20.00, салют — в 21.00 (время может измениться).
Центральная набережная. 9 мая, начало в 22.00.
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ».
Акция «Вальс победы» пройдет на открытых площадках в районах города. Потанцевать под любимые песни военных лет смогут все желающие.
4 мая, 17.00 — 18.00. Центральный район, Комсомольский сад.
7 мая, 16.00 — 17.00. Дзержинский район, парк «Русь».
7 мая, 17.00 — 18.00. Тракторозаводский район, памятник защитникам Сталинграда.
8 мая, 17.00 — 19.00. Красноармейский район,
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ.
8 мая, 10.00 — 10.40 — пл. Павших Борцов, Вечный огонь.
9 мая, 8.00 — 8.40 — Мамаев курган.
КОНЦЕРТЫ.
9 мая, 11.00 — 14.00 — сцена у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.
7 мая, 12.00 — концерт «Помним! Чтим! Гордимся!». Концертный зал консерватории, ул. Мира, 5а.
9 мая, 18.00 — концерт «Великий подвиг Сталинграда». Музыкальный театр.
ЧТО ЕЩЕ.
7 мая, в 11.00 — легкоатлетическая эстафета. Наб. 62-й Армии.
7 мая, 13.30 — 14.30 — шествие с духовым оркестром и хором. Консерватория, ул. Мира — Аллея Героев, Вечный огонь.
8 мая, 17.00 — 18.30 — праздничная акция, Комсомольский сад.
9 мая, 11.00 — 14.00 — выставка юных художников у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.
9 мая, 12.00 — 20.00 — фестиваль «Волгоградская весна», ЦПКиО.
9 мая, 11.00 — 17.00 — фотозона «Застывшая история», Аллея Героев.
9 мая, 11.00 — 17.00 — историческая реконструкция «В лесу прифронтовом». Парк Победы (от храма Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство»).
9 мая, 12.00 — полевая кухня. Фестиваль плова. Парк Победы.
9 мая, 14.00 — 17.00 — акция «Случайный вальс», сцена у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.
9 мая, 18.30 — 19.00 — парад победы «Наследники Сталинграда». Ресторан «Маяк» — нижняя терраса наб. 62-й Армии.
КАК ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК В РАЙОНАХ.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.
9 мая, 10.00 -12.00, 16.00 — 18.00 — «Трамвай Победы» по маршруту № 11.
7 мая, 18.00 — 20.00 — концерт, Севастопольская набережная.
8 мая, 10.00 — 12.00 — автопробег.
8 мая, 11.00 — 12.00 — памятная акция, пл. Свободы.
9 мая, 15.00 — 17.00 —
9 мая, 20.00 — 22.00 — концерт,
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
4 мая, 16.00 — пешеходная экскурсия по памятным местам, сквер доблести и славы.
8 мая, 17.00; 10 мая, 13.00 — танцевальный вечер у «Авангарда», ул. 64-й Армии, 26.
10, 11 мая, 11.00 — кинопоказы фестиваля «Сталинградская сирень», ЦКиД «Авангард».
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
5 мая, 16.00 — концерт, ДК п. Горьковского, ул. Волгоградская, 168.
7 мая, 11.00 — торжество на Лысой горе.
7 мая, 12.00 — концерт в ДК района, ул. Даугавская, 1.
8 мая, 13.00 — концерт «Это праздник со слезами на глазах», ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.
7 мая, 12.00 — концерт, ДК района, ул. КИМ, 5.
8 мая, 11.00 — торжества у памятника
8 мая, 12.00 — 15.00 — солдатский привал. Сквер Саши Филиппова.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.
6 мая, 15.00 — ретропарад автомобилей и передвижная выставка раритетов времен войны, парк «Семейный», ул. 8-й Воздушной Армии.
6 мая, 16.00 — интерактивные площадки. Парк «Семейный».
6 мая, 18.00 — концерт, показательные выступления. Парк «Семейный».
8 мая, 11.00 — митинг, полевая кухня, памятник Жукову.
8 мая, 15.00, 18.00 — фестиваль «Весна Победы», концерт, полевая кухня, танцевальная площадка. Парк «Семейный».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
4 мая, 12.30 — концерт, ЦКиД «Родина», ул. Невская, 13.
Концертная программа «Навстречу Победе».
8 мая, 14.00 — концерт, Комсомольский сад.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
3 мая, 11.00 — памятная акция, солдатский привал, «Остров Людникова», п. Нижние Баррикады.
3 мая, 16.00 — фестиваль ветеранов. Парк Гагарина.
4 мая, 10.00 — Парад кадетов, площадь у Царицынской оперы, пр. Ленина, 97.
8 мая, 10.00 — торжества у братской могилы в парке Гагарина.
8 мая, 17.30 — 19.00 — концерт, парк Гагарина.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
7 мая, 10.00 — районный смотр строя и песни, Спартановка, пл. Аттракционов.
7 мая, 18.00 — солдатский привал, «Ударник», ул. Дзержинского, 12.
8 мая, 18.00 — солдатский привал, у ДК «Мелиоратор», ул. Костюченко, 19.
9 мая, 17.00 — концерт, Спартановка, пл. Аттракционов.