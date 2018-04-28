9 мая 2018 в Волгограде: полная программа праздника

Источник: Комсомольская правда

Отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Волгограде начнут с 4 мая. Город-герой 9 Мая получит право называться Сталинградом. Самые масштабные события Дня победы по традиции развернутся на набережной и на Мамаевом кургане. По главному проспекту пройдет многотысячный «Бессмертный полк». Еще одним грандиозным событием станет финальный матч Кубка России по футболу между курским «Авангардом» и клубом «Тосно» из Ленинградской области.

В программе праздника в День победы — традиционный военный парад, концерты, реконструкции, полевые кухни, гастрономический фестиваль, видеоинсталляция на Мамаевом кургане. Плюс к этому в этом году волгоградцы и гости города смогут посмотреть сразу два салюта.

Учтите, что дороги в местах праздничных гуляний перекроют. Глобальные изменения транспортной схемы введут из-за третьего тестового матча на построенной к ЧМ-2018 «Волгоград Арене». Трамваи, автобусы и троллейбусы 9 мая изменят свои маршруты, зато будут ходить часто и до полуночи.

На входе в места проведения массовых мероприятий всем придется пройти пункты контроля: пьяных и людей с напитками в стеклянной таре не пустят. И спиртное поблизости продавать запретят. Особо строгий контроль будет на стадионе согласно требованиям FIFA.

ПАРАД ПОБЕДЫ.

Военный парад в День Победы по традиции пройдет на площади Павших Борцов. Торжественным маршем здесь пройдут полторы тысячи военнослужащих, сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, кадеты и юнармейцы. Но главными будут ветераны. Покажут на параде около тридцати боевых машин. Возглавит колонну по традиции легендарный танк Т-34.

Посмотреть парад можно будет и во время репетиций.

Парад. Площадь Павших Борцов. 9 мая, начало в 10.00.

Репетиции парада: 3 и 5 мая, начало в 19.00. 7 мая, начало в 10.00.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА ГЛАВНОЙ ВЫСОТЕ.

Бессмертный полк, как и в прошлом году, собирается 9 мая у Дома Павлова со стороны площади Ленина. Колонна пойдет по проспекту Ленина до Мамаева кургана и поднимется на вершину.

Свой Бессмертный полк 8 и 9 мая пройдет по каждой деревне, городу и в районах Волгограда.

Волгоград. Площадь Ленина (Дом Павлова) — проспект Ленина — Мамаев курган. 9 мая, сбор в 11.00, старт в 12.00.

Красноармейский район. Б-р Энгельса — пр. Героев Сталинграда. 8 мая, 10.00 — 11.00.

Советский район. ДК района (ул. Даугавская, 1) — часовня Георгия Победоносца на Аллее Славы (ул. Калининградская, 26). 7 мая, с 12.00 до 14.00.

Волжский. Улица Ленина, 50 — проспект Ленина — площадь Ленина. 9 мая, сбор в 9.30, старт в 10.00.

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.

9 мая в Волгограде пройдет финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2017/18. «Авангард» (Курск) сыграет с «Тосно» (Ленинградская область). Построенная к ЧМ-2018 «Волгоград Арена» вмещает 45 тысяч зрителей, чтобы заполнить ее полностью, вход сделали бесплатным.

Футбол. Стадион «Волгоград Арена». 9 мая, начало в 19.00.

ГАЛА-КОНЦЕРТ.

После торжественной части волгоградцев и гостей города ждет гала-концерт «От Волги до Берлина» на нижней террасе набережной. На этот раз это будет цельная литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы. С сюжетом, танцами, песнями. Организаторы обещают — будет ярко, интересно, современно. И молодежи понравится, и ветеранам. А вот хедлайнера не будет.

Гала-концерт. Центральная набережная, нижняя терраса. 9 мая, начало в 19.00.

СВЕТ ПОБЕДЫ, САЛЮТ И ФЕЙЕРВЕРК.

На Мамаевом кургане вновь покажут 3D мэппинг-шоу. Во время лазерной инсталляции Родина-мать оденется в золото и будет менять «платья», на стене-колумбарии пустят поздравительные надписи. Задействуют в видеопроекции и большую подпорную стену.

Завершится День Победы артиллерийским салютом и красочным фейерверком на набережной. Раскрасят небо пиротехники не только в центре, но и на Мамаевом кургане.

Мамаев курган. 9 мая, лазерная инсталляция — в 20.00, салют — в 21.00 (время может измениться).

Центральная набережная. 9 мая, начало в 22.00.

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ».

Акция «Вальс победы» пройдет на открытых площадках в районах города. Потанцевать под любимые песни военных лет смогут все желающие.

4 мая, 17.00 — 18.00. Центральный район, Комсомольский сад.

7 мая, 16.00 — 17.00. Дзержинский район, парк «Русь».

7 мая, 17.00 — 18.00. Тракторозаводский район, памятник защитникам Сталинграда.

8 мая, 17.00 — 19.00. Красноармейский район, б-р Энгельса.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ.

8 мая, 10.00 — 10.40 — пл. Павших Борцов, Вечный огонь.

9 мая, 8.00 — 8.40 — Мамаев курган.

КОНЦЕРТЫ.

9 мая, 11.00 — 14.00 — сцена у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.

7 мая, 12.00 — концерт «Помним! Чтим! Гордимся!». Концертный зал консерватории, ул. Мира, 5а.

9 мая, 18.00 — концерт «Великий подвиг Сталинграда». Музыкальный театр.

ЧТО ЕЩЕ.

7 мая, в 11.00 — легкоатлетическая эстафета. Наб. 62-й Армии.

7 мая, 13.30 — 14.30 — шествие с духовым оркестром и хором. Консерватория, ул. Мира — Аллея Героев, Вечный огонь.

8 мая, 17.00 — 18.30 — праздничная акция, Комсомольский сад.

9 мая, 11.00 — 14.00 — выставка юных художников у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.

9 мая, 12.00 — 20.00 — фестиваль «Волгоградская весна», ЦПКиО.

9 мая, 11.00 — 17.00 — фотозона «Застывшая история», Аллея Героев.

9 мая, 11.00 — 17.00 — историческая реконструкция «В лесу прифронтовом». Парк Победы (от храма Иоанна Предтечи до фонтана «Искусство»).

9 мая, 12.00 — полевая кухня. Фестиваль плова. Парк Победы.

9 мая, 14.00 — 17.00 — акция «Случайный вальс», сцена у фонтана «Искусство», наб. 62-й Армии.

9 мая, 18.30 — 19.00 — парад победы «Наследники Сталинграда». Ресторан «Маяк» — нижняя терраса наб. 62-й Армии.

КАК ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК В РАЙОНАХ.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.

9 мая, 10.00 -12.00, 16.00 — 18.00 — «Трамвай Победы» по маршруту № 11.

7 мая, 18.00 — 20.00 — концерт, Севастопольская набережная.

8 мая, 10.00 — 12.00 — автопробег. Б-р Энгельса, пр. Героев Сталинграда.

8 мая, 11.00 — 12.00 — памятная акция, пл. Свободы.

9 мая, 15.00 — 17.00 — гала-концерт, б-р Энгельса.

9 мая, 20.00 — 22.00 — концерт, б-р Энгельса.

КИРОВСКИЙ РАЙОН.

4 мая, 16.00 — пешеходная экскурсия по памятным местам, сквер доблести и славы.

8 мая, 17.00; 10 мая, 13.00 — танцевальный вечер у «Авангарда», ул. 64-й Армии, 26.

10, 11 мая, 11.00 — кинопоказы фестиваля «Сталинградская сирень», ЦКиД «Авангард».

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

5 мая, 16.00 — концерт, ДК п. Горьковского, ул. Волгоградская, 168.

7 мая, 11.00 — торжество на Лысой горе.

7 мая, 12.00 — концерт в ДК района, ул. Даугавская, 1.

8 мая, 13.00 — концерт «Это праздник со слезами на глазах», ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.

7 мая, 12.00 — концерт, ДК района, ул. КИМ, 5.

8 мая, 11.00 — торжества у памятника воинам-североморцам.

8 мая, 12.00 — 15.00 — солдатский привал. Сквер Саши Филиппова.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.

6 мая, 15.00 — ретропарад автомобилей и передвижная выставка раритетов времен войны, парк «Семейный», ул. 8-й Воздушной Армии.

6 мая, 16.00 — интерактивные площадки. Парк «Семейный».

6 мая, 18.00 — концерт, показательные выступления. Парк «Семейный».

8 мая, 11.00 — митинг, полевая кухня, памятник Жукову.

8 мая, 15.00, 18.00 — фестиваль «Весна Победы», концерт, полевая кухня, танцевальная площадка. Парк «Семейный».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

4 мая, 12.30 — концерт, ЦКиД «Родина», ул. Невская, 13.

Концертная программа «Навстречу Победе».

8 мая, 14.00 — концерт, Комсомольский сад.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.

3 мая, 11.00 — памятная акция, солдатский привал, «Остров Людникова», п. Нижние Баррикады.

3 мая, 16.00 — фестиваль ветеранов. Парк Гагарина.

4 мая, 10.00 — Парад кадетов, площадь у Царицынской оперы, пр. Ленина, 97.

8 мая, 10.00 — торжества у братской могилы в парке Гагарина.

8 мая, 17.30 — 19.00 — концерт, парк Гагарина.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

7 мая, 10.00 — районный смотр строя и песни, Спартановка, пл. Аттракционов.

7 мая, 18.00 — солдатский привал, «Ударник», ул. Дзержинского, 12.

8 мая, 18.00 — солдатский привал, у ДК «Мелиоратор», ул. Костюченко, 19.