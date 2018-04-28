Как превратить консервную банку в произведение искусства (фото)
А затем ее дорого продать.
А затем ее дорого продать.
Французская художница Стефани Кигласт не выбрасывает использованные жестяные банки — их она украшает и продает за большие деньги. Думаете, кто их может купить? Желающих много. И это не удивительно.
Кигласт с помощью полимерной глины и богатой фантазии создает удивительные сказочные композиции, которые затем продает через интернет. Средняя цена на творения художницы составляет от 200 до 700 долларов.
Кстати, в своих работах француженка не только использует консервные банки, но также и разбитую посуду. И это действительно выглядит красиво.