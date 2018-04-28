NASA закрыло проект разработки лунохода

Источник: NASA

Предполагалось, что аппарат отправится исследовать полюсы Луны, изучать свойства ресурсов спутника, например, льда, из которого, как считают ученые, можно было бы сделать питьевую воду или ракетное топливо. Специалисты возлагали на луноход большие надежды в связи с приоритетной задачей, которую перед NASA поставил Белый дом — «возвращением человека на лунную орбиту». Запустить Resource Prospector планировали в 2022 году.

Группа ученых, консультирующих агентство в вопросах лунных экспедиций, отреагировала на закрытие проекта письмом к главе NASA Джиму Бриденстайну. В обращении специалисты выразили несогласие с этим решением и призвали рассмотреть возможности возобновления программы. После публикации статьи The Verge NASA распространило заявление, в котором говорилось, что «отдельные инструменты» Resource Prospector будут задействованы в других миссиях, связанных с исследованием спутника Земли.

По словам Метцгера, изначально разработка лунохода велась на средства программы полетов человека в космос, однако затем проект передали в департамент научных миссий. Ученый предположил, что закрытие Resource Prospector связано тем, что он несовместим с бюджетом и приоритетами этого отдела.