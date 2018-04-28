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17:37 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре 106 тыс. человек вышли на общегородской субботник

В разных микрорайонах города провели уборку поросли, мусора, ликвидацию стихийных свалок, покрасили заборные ограждения.

Источник: Кубань 24

«Субботник 28 апреля стал завершающим в двухмесячном марафоне по наведению санитарного порядка и благоустройству, который стартовал в Краснодаре 1 марта», — сказал заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

На общегородской субботник 28 апреля вышли 106 тыс. человек.

В частности, уборку провели в Юбилейном микрорайоне на территории будущей аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края. Различные виды работ выполнили на Всесвятском кладбище, бульваре Евскина, вдоль Ростовского шоссе, улице Мира, Фурманова, Ипподромной, Зиповской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, а также в Музыкальном микрорайоне.

Уборку территорий провели и в пригородах Краснодара — поселках Дружелюбном, Лорис, Победитель, Плодородном, Российском, а также в станице Старокосунской. Также в рамках субботника расчистили лесополосу от поселка Краснодарского до здания новой школы в микрорайоне Губернском, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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