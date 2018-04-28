Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах
Что будет, если «закончились права»
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Восстание обреченных
17:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли место для переезда блошиного рынка с ул. Баранова

Стоимость аренды торгового места на новой площадке — 100 рублей в день.

Источник: Клопс.ru

Власти нашли место для стихийного блошиного рынка, работающего на ул. Баранова, которая закрывается на реконструкцию — речь идёт о проспекте Калинина. Об этом рассказала замминистра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Ирина Гракова во время своего визита на стихийный рынок в субботу, 28 апреля.

Блошиный рынок у башни Врангель работает в Калининграде более тридцати лет. Известие о закрытии улицы стало неприятным сюрпризом для продавцов. У многих есть постоянные клиенты, которые покупают дешёвую одежду, антиквариат и просто старые вещи.

Читайте также
В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита»

«Я торгую здесь не один десяток лет. Люди покупают то, чего нет ни в одном супермаркете, и тут вдруг закрытие рынка. Два года длится натуральный террор. Блошиный рынок — это не предпринимательство, а иная экономическая деятельность, которая исторически сложилась в нашей стране. На что будут смотреть туристы, когда приедут на чемпионат по футболу — на бетонную коробку напротив гостиницы? А здесь — народная жизнь, русский колорит. Если мы кому-то мешаем — мы переедем, но создайте человеческие условия для торговли», — сокрушается продавец Николай Петрович (имя изменено).

Чтобы после закрытия ул. Баранова продавцы блошиного рынка не остались без заработка, региональный минпром предоставляет торговую площадь на проспекте Калинина, рядом с ярмаркой выходного дня. Однако предприниматели опасаются: на новом месте покупателей не будет.

«Каждый день сюда приходят сотни покупателей. Центральный рынок рядом. Женщины сходили на продовольственные ряды, потом зашли сюда. Всегда что-нибудь да приглянется — то игрушка, то посуда. Вспомнит, что паяльника в доме нет, — купит и паяльник. Не будут люди специально ездить на проспект Калинина — далеко и неудобно», — считает продавец Олег.

Предприниматели заявили, что не против переезда, но только в более удобное место. Среди их предложений — набережная Верхнего пруда, пространство возле областного краеведческого музея, стадион «Балтика» и остров Канта.

«Я торгую царскими русскими самоварами и прочими старинными вещами. Почему бы краеведческому музею не дать нам первый этаж или территорию перед входом под торговлю? Или на острове Канта — там проходят ярмарки, собирают много народа. Я готов обустроить ларёк, готов платить аренду — дайте нам нормальные места», — требует торговец Сергей (имя изменено).

Замглавы минпрома области Ирина Гракова объяснила: торговать в охраняемой природной зоне и возле объектов культурного наследия запрещено законом. По её мнению, не лучший вариант и пространство у стадиона «Балтика» — место не самое востребованное. Гракова считает, что торговая площадка на пр. Калинина может вместить всех торговцев блошиного рынка, а цена аренды ниже, чем на ярмарках.

«К сожалению, Калининград достаточно плотно застроен и площадок под торговлю в центре города нет. Мы проработали вопрос с организаторами ярмарок — есть вариант на проспекте Калинина. Плата за одно место — сто рублей день. Мы готовы проработать вопрос создания торговой площади в “Балтике”, у краеведческого музея, но это не совсем удачные предложения: транспортного сообщения нет, людей немного. На проспекте Калинина пересечения центральных улиц, а во время ЧМ-2018 там будет маршрут болельщиков. Туда уже переехали семь человек с Центрального рынка. На мой взгляд, это лучший вариант», — добавила Гракова.

Продавцы решили на один день перенести торговлю на проспект Калинина. В субботу, 5 мая, блошиный рынок переедет на новое место.

Улицу профессора Баранова закрыли на реконструкцию 13 апреля. Позже в администрации Калининграда уточнили: работы по благоустройству завершатся к декабрю 2018 года.

Блошиный рынок открывается возле входа на стадион «Балтика» раз в год, на День города. Ранее в горсовете предложили создать торговую площадь на острове Канта, возле стен Кафедрального собора.

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Крымский мост подсветили в цвета российского флага (фото, видео)
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь