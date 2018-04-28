В Калининграде нашли место для переезда блошиного рынка с ул. Баранова
Стоимость аренды торгового места на новой площадке — 100 рублей в день.
Стоимость аренды торгового места на новой площадке — 100 рублей в день.
Власти нашли место для стихийного блошиного рынка, работающего на ул. Баранова, которая закрывается на реконструкцию — речь идёт о проспекте Калинина. Об этом рассказала замминистра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Ирина Гракова во время своего визита на стихийный рынок в субботу, 28 апреля.
Блошиный рынок у башни Врангель работает в Калининграде более тридцати лет. Известие о закрытии улицы стало неприятным сюрпризом для продавцов. У многих есть постоянные клиенты, которые покупают дешёвую одежду, антиквариат и просто старые вещи.
«Я торгую здесь не один десяток лет. Люди покупают то, чего нет ни в одном супермаркете, и тут вдруг закрытие рынка. Два года длится натуральный террор. Блошиный рынок — это не предпринимательство, а иная экономическая деятельность, которая исторически сложилась в нашей стране. На что будут смотреть туристы, когда приедут на чемпионат по футболу — на бетонную коробку напротив гостиницы? А здесь — народная жизнь, русский колорит. Если мы
Чтобы после закрытия ул. Баранова продавцы блошиного рынка не остались без заработка, региональный минпром предоставляет торговую площадь на проспекте Калинина, рядом с ярмаркой выходного дня. Однако предприниматели опасаются: на новом месте покупателей не будет.
«Каждый день сюда приходят сотни покупателей. Центральный рынок рядом. Женщины сходили на продовольственные ряды, потом зашли сюда. Всегда
Предприниматели заявили, что не против переезда, но только в более удобное место. Среди их предложений — набережная Верхнего пруда, пространство возле областного краеведческого музея, стадион «Балтика» и остров Канта.
«Я торгую царскими русскими самоварами и прочими старинными вещами. Почему бы краеведческому музею не дать нам первый этаж или территорию перед входом под торговлю? Или на острове Канта — там проходят ярмарки, собирают много народа. Я готов обустроить ларёк, готов платить аренду — дайте нам нормальные места», — требует торговец Сергей (имя изменено).
Замглавы минпрома области Ирина Гракова объяснила: торговать в охраняемой природной зоне и возле объектов культурного наследия запрещено законом. По её мнению, не лучший вариант и пространство у стадиона «Балтика» — место не самое востребованное. Гракова считает, что торговая площадка на пр. Калинина может вместить всех торговцев блошиного рынка, а цена аренды ниже, чем на ярмарках.
«К сожалению, Калининград достаточно плотно застроен и площадок под торговлю в центре города нет. Мы проработали вопрос с организаторами ярмарок — есть вариант на проспекте Калинина. Плата за одно место — сто рублей день. Мы готовы проработать вопрос создания торговой площади в “Балтике”, у краеведческого музея, но это не совсем удачные предложения: транспортного сообщения нет, людей немного. На проспекте Калинина пересечения центральных улиц, а во время ЧМ-2018 там будет маршрут болельщиков. Туда уже переехали семь человек с Центрального рынка. На мой взгляд, это лучший вариант», — добавила Гракова.
Продавцы решили на один день перенести торговлю на проспект Калинина. В субботу, 5 мая, блошиный рынок переедет на новое место.
Улицу профессора Баранова закрыли на реконструкцию 13 апреля. Позже в администрации Калининграда уточнили: работы по благоустройству завершатся к декабрю 2018 года.
Блошиный рынок открывается возле входа на стадион «Балтика» раз в год, на День города. Ранее в горсовете предложили создать торговую площадь на острове Канта, возле стен Кафедрального собора.