В Калининграде нашли место для переезда блошиного рынка с ул. Баранова

Источник: Клопс.ru

Власти нашли место для стихийного блошиного рынка, работающего на ул. Баранова, которая закрывается на реконструкцию — речь идёт о проспекте Калинина. Об этом рассказала замминистра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Ирина Гракова во время своего визита на стихийный рынок в субботу, 28 апреля.

Блошиный рынок у башни Врангель работает в Калининграде более тридцати лет. Известие о закрытии улицы стало неприятным сюрпризом для продавцов. У многих есть постоянные клиенты, которые покупают дешёвую одежду, антиквариат и просто старые вещи.

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«Я торгую здесь не один десяток лет. Люди покупают то, чего нет ни в одном супермаркете, и тут вдруг закрытие рынка. Два года длится натуральный террор. Блошиный рынок — это не предпринимательство, а иная экономическая деятельность, которая исторически сложилась в нашей стране. На что будут смотреть туристы, когда приедут на чемпионат по футболу — на бетонную коробку напротив гостиницы? А здесь — народная жизнь, русский колорит. Если мы кому-то мешаем — мы переедем, но создайте человеческие условия для торговли», — сокрушается продавец Николай Петрович (имя изменено).

Чтобы после закрытия ул. Баранова продавцы блошиного рынка не остались без заработка, региональный минпром предоставляет торговую площадь на проспекте Калинина, рядом с ярмаркой выходного дня. Однако предприниматели опасаются: на новом месте покупателей не будет.

«Каждый день сюда приходят сотни покупателей. Центральный рынок рядом. Женщины сходили на продовольственные ряды, потом зашли сюда. Всегда что-нибудь да приглянется — то игрушка, то посуда. Вспомнит, что паяльника в доме нет, — купит и паяльник. Не будут люди специально ездить на проспект Калинина — далеко и неудобно», — считает продавец Олег.

Предприниматели заявили, что не против переезда, но только в более удобное место. Среди их предложений — набережная Верхнего пруда, пространство возле областного краеведческого музея, стадион «Балтика» и остров Канта.

«Я торгую царскими русскими самоварами и прочими старинными вещами. Почему бы краеведческому музею не дать нам первый этаж или территорию перед входом под торговлю? Или на острове Канта — там проходят ярмарки, собирают много народа. Я готов обустроить ларёк, готов платить аренду — дайте нам нормальные места», — требует торговец Сергей (имя изменено).

Замглавы минпрома области Ирина Гракова объяснила: торговать в охраняемой природной зоне и возле объектов культурного наследия запрещено законом. По её мнению, не лучший вариант и пространство у стадиона «Балтика» — место не самое востребованное. Гракова считает, что торговая площадка на пр. Калинина может вместить всех торговцев блошиного рынка, а цена аренды ниже, чем на ярмарках.

«К сожалению, Калининград достаточно плотно застроен и площадок под торговлю в центре города нет. Мы проработали вопрос с организаторами ярмарок — есть вариант на проспекте Калинина. Плата за одно место — сто рублей день. Мы готовы проработать вопрос создания торговой площади в “Балтике”, у краеведческого музея, но это не совсем удачные предложения: транспортного сообщения нет, людей немного. На проспекте Калинина пересечения центральных улиц, а во время ЧМ-2018 там будет маршрут болельщиков. Туда уже переехали семь человек с Центрального рынка. На мой взгляд, это лучший вариант», — добавила Гракова.

Продавцы решили на один день перенести торговлю на проспект Калинина. В субботу, 5 мая, блошиный рынок переедет на новое место.

Улицу профессора Баранова закрыли на реконструкцию 13 апреля. Позже в администрации Калининграда уточнили: работы по благоустройству завершатся к декабрю 2018 года.