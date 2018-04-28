Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах
Что будет, если «закончились права»
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Восстание обреченных
17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Советске в сквере установили бомбардировщик СУ-24Т

Музей военной техники под открытым небом в Советске пополнился новым экспонатом — бомбардировщиком «СУ-24Т». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал ситин-менеджер муниципалитета Николай Воищев.

Источник: Комсомольская правда

— «Новый» экспонат прибыл к нам из военного Черняховского аэродрома. В настоящее время ведется монтаж бомбардировщика, — написал глава администрации Советска.

Открыть экспонат запланировано 9 мая.

Все новости региона
 От паровых машин до самодельных плотов: самые необычные гонки в мире
Мужчина прополз по тающему льду и на веревке вытащил тонущего рыбака
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Крымский мост подсветили в цвета российского флага (фото, видео)
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь