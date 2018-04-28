В Советске в сквере установили бомбардировщик СУ-24Т
Музей военной техники под открытым небом в Советске пополнился новым экспонатом — бомбардировщиком «СУ-24Т». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал
Музей военной техники под открытым небом в Советске пополнился новым экспонатом — бомбардировщиком «СУ-24Т». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал
— «Новый» экспонат прибыл к нам из военного Черняховского аэродрома. В настоящее время ведется монтаж бомбардировщика, — написал глава администрации Советска.
Открыть экспонат запланировано 9 мая.