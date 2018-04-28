В Южном парке посадят 60 деревьев миндаля

В Южном парке в воскресенье, 29апреля, посадят 60 деревьев миндаля. Как сообщает пресс-служба мэрии, такой подарок городу решила сделать группа активных калининградцев.

В отделе благоустройства комитета городского хозяйства сообщили, что деревья миндаля группа активистов приобретает за свой счет, самостоятельно организует доставку в парк грунта и саженцев.

С администрацией города было согласовано место для высадки и то, какие именно саженцы будут сажать.