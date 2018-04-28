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17:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Южном парке посадят 60 деревьев миндаля

Подарок городу решила сделать группа активистов.

В Южном парке в воскресенье, 29апреля, посадят 60 деревьев миндаля. Как сообщает пресс-служба мэрии, такой подарок городу решила сделать группа активных калининградцев.

В отделе благоустройства комитета городского хозяйства сообщили, что деревья миндаля группа активистов приобретает за свой счет, самостоятельно организует доставку в парк грунта и саженцев.

С администрацией города было согласовано место для высадки и то, какие именно саженцы будут сажать.

В Южном парке высадят миндаль трехлопастный, небольшое декоративное дерево высотой до 3 метров. Цветет ранней весной. Легко переносит пересадку, устойчив к засухе, вредителям и болезням, подходит для городских условий.

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