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17:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Гребной канал «Дон» открыли после реконструкции в Ростове-на-Дону

На объекте созданы условия для занятий 18 видами спорта.

Гребной канал «Дон» открыли после реконструкции в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, торжественное открытие спортобъекта состоялось 28 апреля.

Напомним, Гребной канал «Дон» был закрыт на реконструкцию в 2016 году. В ходе нее провели дноуглубление канала, укрепили берега, построили дамбу, смонтировали спортивное оборудование.

По периметру канала сделано ограждение, установлено видеонаблюдение.

На объекте созданы условия для занятий 18 видами спорта. Помимо гребной дистанции, оборудованы площадки для игры в мини-футбол, гандбол, стритбол, пляжный волейбол, баскетбол, пляжный футбол и гандбол, большой теннис.

Кроме того, открыты универсальная площадка с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта, скалодром и площадка для аджилити.

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