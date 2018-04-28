В «Ночь музеев» в Петербурге метро будет работать круглосуточно

С 23 часов между учреждениями, включенными в программу мероприятия, будут курсировать дополнительные автобусы. Мосты разведут согласно графику. Более 110 музеев, библиотек и галерей примут участие в акции. 55 из них организуют только вечерние программы — с 18 до 23 часов.