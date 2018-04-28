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17:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В «Ночь музеев» в Петербурге метро будет работать круглосуточно

Мероприятие состоится с 19 на 20 мая.

Источник: Аргументы и факты

С 19 на 20 мая петербургская подземка будет работать круглосуточно из-за акции «Ночь музеев».

С 23 часов между учреждениями, включенными в программу мероприятия, будут курсировать дополнительные автобусы. Мосты разведут согласно графику. Более 110 музеев, библиотек и галерей примут участие в акции. 55 из них организуют только вечерние программы — с 18 до 23 часов.

В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет по всей России в двенадцатый раз.

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