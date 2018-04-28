В Севастополе суды отказались закрыть два торговых комплекса

Об этом сообщают пресс-службы Ленинского и Гагаринского райсудов.
Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительной мере — приостановлении эксплуатации торгового комплекса «Добрострой». «Ответчик ООО «СТК «Добрострой» представил в суд документы, подтверждающие устранение значительной части нарушений пожарной безопасности», — пояснили в суде.
Также Гагаринский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в отношении торгового комплекса «Муссон». «Суд отметил, что фактически основанием для обращения истца послужила работа корпусов здания в отсутствие документов на их ввод в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Ленинский районный суд города Севастополя поступило 11 исковых заявлений с требованием устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в местных торгово-развлекательных центрах. Позже, 26 апреля, в суд также поступило исковое заявление об устранении нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Добрострой».
Ранее в прокуратуре Севастополя рассказали, что в городе в ходе проверки пожарной безопасности выявлены 63 торгового-развлекательных комплекса, которые эксплуатируются с нарушениями.
Проверки мест массового скопления людей в Республике Крым и Севастополе начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар один из крупнейших в России за 100 лет.