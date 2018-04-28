В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Северной

Ограничение движение по одной из полос улицы Северной — необходимость, вызванная ремонтными работами в коммуникациях, сообщают в мэрии Краснодара. Проехать по улице в сторону центра будет невозможно с сегодняшнего дня, 28 апреля, по 2 мая.

Но это только первый этап работ по водоотведению, который вызовет неудобства автомобилистов. Следующее ограничение движения коснется этого участка Северной с 12 по 14 мая. Проехать нельзя будет в сторону улицы Янковского. В департаменте транспортного и дорожного хозяйства предупредили об осторожности при проезде по улице Северной в период ремонта коммуникаций.

Напомним, 1 мая в кубанской столице во время праздничного шествия будут закрыты для движения несколько улиц.