В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Северной
До 2 мая нельзя будет ездить по полосе, ведущей на улицу Красную.
До 2 мая нельзя будет ездить по полосе, ведущей на улицу Красную.
Ограничение движение по одной из полос улицы Северной — необходимость, вызванная ремонтными работами в коммуникациях, сообщают в мэрии Краснодара. Проехать по улице в сторону центра будет невозможно с сегодняшнего дня, 28 апреля, по 2 мая.
Но это только первый этап работ по водоотведению, который вызовет неудобства автомобилистов. Следующее ограничение движения коснется этого участка Северной с 12 по 14 мая. Проехать нельзя будет в сторону улицы Янковского. В департаменте транспортного и дорожного хозяйства предупредили об осторожности при проезде по улице Северной в период ремонта коммуникаций.
Напомним, 1 мая в кубанской столице во время праздничного шествия будут закрыты для движения несколько улиц.
— Для безопасности во время шествия, а также свободного перехода колонной перекрестков улицы Красной от Длинной до постовой будут перекрыты ряд участков, — рассказывают «Комсомольской правде» — Кубань в