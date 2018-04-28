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18:17 (мск), источник: Sputnik.md

Мифы о молдавском похмелье, в которые зря верит народ

Не все старые дедовские методы борьбы с «зеленым змием» эффективны, но есть и здравое зерно в том, что завещали нам предки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Любой яд, употребленный в меру, может быть лекарством: эта истина известна давно. Естественно, что в такой стране, как Молдова культура виноделия и употребления янтарного напитка идут из глубины веков. Но есть и те, кто перебирает с «букетом» молдавских вин, а иногда предпочитает хватить лиха и напитками покрепче.

После таких обильных возлияний, хочешь-не хочешь, а задумаешься: как «реабилитироваться» после шумной вечеринки. А учитывая, что для многих наших сограждан и обычная пятница становится праздником, проблема стоит весьма остро.

Стратегическое лекарство от «mahmureală».

От похмелья, в молдавском народе прозванное едким словом «mahmureală», как оказалось, есть свое, оригинальное, местное лекарство. О нем в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова поведал профессиональный повар Раду Хатману.

«Ошибочно полагать, что такое замечательное блюдо национальной кухни, как зама, не в состоянии избавить человека от физических страданий на второй день после пьяного веселья. Зама лишь дает тем, кто вчера участвовал в обильных алкогольных возлияниях, возможность поесть, так как сухомятка в горло вчерашнему весельчаку попросту не лезет», — пояснил повар.

По его словам, именно капустный рассол является настоящей панацеей молдавского и румынского народов от похмелья. Повар утверждает, что эта спасительная жидкость от малосольной квашеной капусты, как никогда удачно способна восстанавливать водно-солевой баланс в организме, реабилитировать исстрадавшееся к утру тело, частично избавить от головной боли.

Яичница с беконом не поможет.

На самом деле одной из ошибок тех, кто вчера гулял под музыку, является плотный жирный завтрак. Такой, к примеру, как яичница с беконом, помидорами и сыром. Подобный «холестериновый коктейль» будет вторым, фатальным ударом по организму после шумного вечернего гулянья.

На самом деле, жирная закуска помогает лишь во время «веселья» замедляя абсорбцию алкоголя в организм. Утром «издеваться над печенью», употребляя подобную еду категорически не рекомендовано специалистами.

Спасительная, но сомнительная «минералка».

Ошибочно полагать, что выпитые залпом с утра полтора-два литра столовой или лечебно-столовой минеральной воды в состоянии мгновенно привести к «реанимации» вчерашнего гуляки. Головную боль вызывает сужение сосудов, вызванное процессом распада фракций алкоголя в крови. Так что обильное питье лишь утолит жажду обезвоженного организма, но не приведет к долгожданному облегчению.

Более того, крайне опасными будут эксперименты с питьем лечебной минеральной воды. Ослабленные вчерашними возлияниями почки могут не справиться с этим видом специфической жидкости и отозваться ноющей болью и даже почечной коликой.

Аспирин и таблетки от похмелья.

Многие жители нашей страны, идя на банкет в ресторан или на «тусовку» в ночной клуб, зная, что им предстоит не один час провести в компании «зеленого змия» с вечера выпивают «антипохмельные таблетки», не вдаваясь в детали об их содержании, о сочетании действующего вещества с алкоголем. Дело в том, что основным веществом таких препаратов, как правило, является парацетамол. В сочетании с крепкими напитками это вещество может привести к серьезным токсическим поражениям печени, требующим длительного лечения, как в стационаре, так и амбулаторного.

Лечить подобное подобным.

Крылатое латинское выражение «Similia similibus curantur» («Подобное излечивается подобным») не очень подходит в случае тех, кто вчера разгульно веселился. Дело в том, что принимая дозу алкоголя в качестве лекарства на следующий день, человек добавляет к продуктам распада спиртного, новую дозу токсинов. В таких условиях страдания «болящего» не только не исчезнут, а станут еще невыносимее. Полностью устранить последствия шумной вечеринки удастся лишь, когда организм полностью «выдворит из себя» токсины.

Легкая пробежка и контрастный душ.

Крайне губительной может стать и такая мера, как пробежка или поход в тренажерный зал после вечеринки. Дело в том, что дав алкогольную нагрузку на сердце с вечера, а затем продолжая ее на следующий день, человек попросту изнашивает свое сердце. Особенно опасна такая практика для тех, кому за 45 лет и более. В этих случаях такие «комбинированные увлечения» могут привести к инфаркту, инсульту, приступам острой сердечной недостаточности.

Все те же симптомы после шумного вечера могут ожидать любителя обливаться ледяной водой и кипятком из душа по турам. Есть шанс просто не выйти из ванной.

Ну, а пока Минздрав предупреждает, у каждого есть повод задуматься…

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