Автоконцерн создал чехлы для телефонов из металла разбитых в ДТП машин

Новость Во Франции разговор по телефону приравняли к пьяному вождению

Шведский филиал компании Volkswagen представил линейку чехлов для смартфонов. Особенность этих аксессуаров в том, что они все изготовлены из поцарапанного металла машин, попавших в ДТП из-за того, что их водители во время движения пользовались мобильным телефоном.

Всего было изготовлено 153 чехла — именно такое количество автомобилей попали в аварии в Швеции, начиная с февраля 2016 года, когда правительство официально запретило водителям использовать телефон за рулем.

Все чехлы были сделаны мастерами вручную и отличаются цветами и царапинами. В компании надеются, что такие аксессуары будут напоминать водителям о безопасности во время вождения.

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Стоит такая новинка около 70 долларов. Деньги с продажи чехлов передадут организации Trafikskadefonden, которая занимается реабилитацией жертв автомобильных аварий.

В 2014 году гонконгское представительство Volkswagen устроило в кинотеатре социальный эксперимент, в ходе которого показало последствия использования телефона за рулем.

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Но не только автомобильные компании заботятся о безопасности дорожного движения.

Мобильные операторы также считают своей обязанностью предостеречь водителей от звонков и отправки сообщений. Например, сербский мобильный оператор Telekom Srbija просит во время движения «припарковать свой телефон».

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Последствия даже одного быстрого взгляда на экран смартфона во время движения показала и американская компания AT&T.

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