Автоконцерн создал чехлы для телефонов из металла разбитых в ДТП машин
Все авто, чьи корпуса использовались для чехлов, попали в аварии
Все авто, чьи корпуса использовались для чехлов, попали в аварии
Шведский филиал компании Volkswagen представил линейку чехлов для смартфонов. Особенность этих аксессуаров в том, что они все изготовлены из поцарапанного металла машин, попавших в ДТП
Все чехлы были сделаны мастерами вручную и отличаются цветами и царапинами. В компании надеются, что такие аксессуары будут напоминать водителям о безопасности во время вождения.
Стоит такая новинка около 70 долларов. Деньги с продажи чехлов передадут организации Trafikskadefonden, которая занимается реабилитацией жертв автомобильных аварий.
В 2014 году гонконгское представительство Volkswagen устроило в кинотеатре социальный эксперимент, в ходе которого показало последствия использования телефона за рулем.
Мобильные операторы также считают своей обязанностью предостеречь водителей от звонков и отправки сообщений. Например, сербский мобильный оператор Telekom Srbija просит во время движения «припарковать свой телефон».
Последствия даже одного быстрого взгляда на экран смартфона во время движения показала и американская компания AT&T.
Ранее специалисты из Австралии представили модифицированное для аварий тело человека. И это выглядит пугающе.