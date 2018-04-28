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18:19 (мск), источник: Publika.md

Тысячи жителей разных городов вышли на общенациональный субботник

Сотни волонтеров вышли на уборку парков в Ниспоренах и Бельцах. Люди говорят, что были рады посвятить свой выходной день благоустройству родных городов.

Источник: Publika.md

Сотни волонтеров вышли на уборку парков в Ниспоренах и Бельцах. Люди говорят, что были рады посвятить свой выходной день благоустройству родных городов.

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«Призываем всех небезразличных людей последовать нашему примеру. Чистоту надо поддерживать, нужно делать все возможное, чтобы наш город был красивым»

«Мы принесли инвентарь из дому. Видите как нас много. Все с большим удовольствием занялись озеленением и благоустройствои этой территории»

Жители Ниспорен высадили две тысячи саженцев акации.

«Мы поддерживаем любые инициативы неправительственных организаций, политических партий и рядовые граждане, когда они направлены на то, что наш город был красивее и чище», — cказал мэр Ниспорен Григоре Робу.

Работа кипела во всех населенных пунктах Ниспоренского района.

«Эта кампания предполагает посадку деревьев не только в парках Ниспорен, но и других населенных пунктов. А также благоустройство мемориалов, кладбищ и ликвидацию несанкционированных мусорных свалок», — cообщил вице-председатель Ниспоренского района.

В Бельцах более 300 добровольцев вышли на благоустройство проспекта имени Эминеску.

Вдоль аллеи высадили сотни кустов сирени.

«Она украсит наш город, украсит этот проспект. В рамках проекта “Хорошие дороги для Молдовы” правительство выделило почти три миллиона леев на реабилитацию проезжей части и этой аллеи», — cказал депутат ДПМ Сергей Киселев.

«Мы благоустроим дорожки, подметем, приведем в порядок аллею, потом побелим все бордюры», — cообщил глава территориального бюро Госканцелярии Октавиан Маху.

Жители Бельц одобрительно встретили инициативу ДПМ.

«Наконец-то начали облагораживать наш проспект Эминеску. Раньше здесь росли розы, но с советских времен ничего не делалось».

«Я не видела, чтобы тут когда-нибудь садили деревья. Это хорошо. Еще бы пыль с проспекта смыть».

На субботник вышли почти 15 тысяч жителей разных городов.

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