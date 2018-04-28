Тысячи жителей разных городов вышли на общенациональный субботник

«Призываем всех небезразличных людей последовать нашему примеру. Чистоту надо поддерживать, нужно делать все возможное, чтобы наш город был красивым»



«Мы принесли инвентарь из дому. Видите как нас много. Все с большим удовольствием занялись озеленением и благоустройствои этой территории»



Жители Ниспорен высадили две тысячи саженцев акации.



«Мы поддерживаем любые инициативы неправительственных организаций, политических партий и рядовые граждане, когда они направлены на то, что наш город был красивее и чище», — cказал мэр Ниспорен Григоре Робу.



Работа кипела во всех населенных пунктах Ниспоренского района.



«Эта кампания предполагает посадку деревьев не только в парках Ниспорен, но и других населенных пунктов. А также благоустройство мемориалов, кладбищ и ликвидацию несанкционированных мусорных свалок», — cообщил вице-председатель Ниспоренского района.



В Бельцах более 300 добровольцев вышли на благоустройство проспекта имени Эминеску.



Вдоль аллеи высадили сотни кустов сирени.



«Она украсит наш город, украсит этот проспект. В рамках проекта “Хорошие дороги для Молдовы” правительство выделило почти три миллиона леев на реабилитацию проезжей части и этой аллеи», — cказал депутат ДПМ Сергей Киселев.



«Мы благоустроим дорожки, подметем, приведем в порядок аллею, потом побелим все бордюры», — cообщил глава территориального бюро Госканцелярии Октавиан Маху.



Жители Бельц одобрительно встретили инициативу ДПМ.



«Наконец-то начали облагораживать наш проспект Эминеску. Раньше здесь росли розы, но с советских времен ничего не делалось».



«Я не видела, чтобы тут когда-нибудь садили деревья. Это хорошо. Еще бы пыль с проспекта смыть».



На субботник вышли почти 15 тысяч жителей разных городов.