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18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта «Тяньхэ» (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.

Источник: AP 2018

Это станет крупнейшим в мире экспериментом по созданию искусственного дождя, сообщает издание Science Alert.

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Исследователи надеются, что им удастся вызвать дожди над территорией площадью 1,6 миллиона квадратных километров. При этом годовой объем воды, которая будет выпадать в виде осадков, должен быть эквивалентен семи процентам объема питьевой воды, потребляемой в Китае в год. Предварительные испытания дождеобразующей системы были проведены в Тибете, Синьцзяне и других горных районах, где были установлены около 500 камер.

Система предназначена для засева облаков, когда в атмосферу выпускаются специальные реагенты для изменения фазового состояние облаков. При этом в воздушных массах с высокой концентрацией водяного пара образуются центры кристаллизации, что провоцирует выпадение осадков. Поскольку иодид серебра по своей кристаллической структуре напоминает лед, даже относительно небольшое количество этого вещества вызывает сильную конденсацию капель воды.

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