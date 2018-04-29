В Воронежской области открыли стелу погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

Источник: РИА "Воронеж"

Мемориальную стелу погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на территории Борисоглебской учебной авиационной базы Военного научного центра Военно-воздушных сил в субботу, 28 апреля. Летчик был выпускником Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника училища по учебной и научной работе, полковник Валерий Медведев.

Мероприятие приурочили к 95-летию учреждения.

— В настоящее время наши выпускники ежедневно выполняют поставленные перед ними боевые задачи в Сирийской республике. Они делают это честно, совестно и мужественно. Такие же задачи стояли перед боевой парой, в которой Роман Филиппов был ведущим. Роман не сдался в плен, принял неравный бой и погиб как настоящий офицер, как истинный воин. Он хороший пример для подражания всем нам, — рассказал Валерий Медведев.

Роман Филипов героически погиб в Сирии при выполнении боевой задачи 3 февраля 2018 года. Боевики попали из ПЗРК в двигатель его истребителя Су-25. Майор до последнего пытался удержать самолет под контролем. Доложив, что оба двигателя вышли из строя, он приказал работавшему с ним в паре летчику набирать высоту и катапультировался. Однако ведомый остался и начал атаковать машины боевиков, которые приближались к оливковой роще, где был Филипов. Пилот подбил два автомобиля и улетел, когда топливо стало подходить к концу.

Филипов отстреливался до последнего и разрядил в нападавших обойму из автоматического пистолета Стечкина. Затем летчик подорвал себя гранатой с криком «Это вам за пацанов!».

Российская военная разведка получила тело летчика с помощью турецких коллег. Останки Романа Филипова доставили на подмосковный военный аэродром Чкаловский 6 февраля, а потом переправили в Воронеж. Майора похоронили в родном городе на Аллее Героев 8 февраля. Проститься с пилотом пришли 3,5 тыс. человек.